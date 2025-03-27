Количество заболевших гриппом в ЗКО выросло в три раза

В ЗКО заболеваемость по острым респираторным вирусным инфекциям снизилась на 2% в сравнении эпидсезоном прошлого года.

На брифинге заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нурлыбек Мустаев рассказал, что в ЗКО заболеваемость по острым респираторным вирусным инфекциям снизилась на 2% в сравнении эпидсезоном прошлого года. По данным Мустаева, с 1 октября 2025 года зарегистрировано 120988 случаев ОРВИ. Из них дети до 14 лет — 84030 случаев, дети возраста до 1 года — 2701 случаев и 601 случай приходится на беременных.

— За эпидемиологический сезон 2024-2025 годы в области зарегистрировано 208 случаев гриппа, показатель заболеваемости по сравнению с периодом прошлого сезона, увеличился в 3 раза (2023-2024 – 82 случая). Против гриппа привито 69466 человек, что составляет 10% населения области, — пояснил спикер.

Он отметил, что из негриппозных вирусов выявлены: аденовирус (43 случая), риновирус (81 случай), боковирус (12 случаев), парагрипп (20 случаев), метапневмовирус – (23 случая), респираторно-синцитиальный вирус – (42 случая), не пандемический коронавирус (27 случаев).

Санврачи рекомендуют соблюдать следующие меры профилактики для предупреждения заболевания ОРВИ и гриппом:

ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;

регулярно проветривать помещения;

использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;

ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию.

Стоит отметить, что за весь период эпидемиологического сезона заболеваемости ОРВИ и гриппом, закрытых на карантин воспитательных и образовательных организаций не было.