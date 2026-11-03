122 года жизни и две мировые войны: истории самых долгоживущих людей в мире

Большинство людей мечтают дожить до 90 или 100 лет, однако некоторым удаётся перешагнуть даже этот рубеж. В истории есть люди, которые прожили 110, 115 и даже более 120 лет. Они пережили мировые войны, пандемии, смену эпох, появление автомобилей, компьютеров и освоение космоса.

Таких людей называют супердолгожителями. По определению Геронтологической исследовательской группы (GRG), к этой категории относятся люди, чей возраст достиг 110 лет и был подтверждён документально, передает МойГород.

Однако даже среди них есть настоящие рекордсмены. Рассказываем о людях, которым удалось прожить дольше всех в истории, и о том, что известно об их жизни.

Жанна Кальман — 122 года и 164 дня

Жанна Кальман. Фото: Википедия

Самой долгоживущей женщиной и человеком в истории, чей возраст официально подтверждён, считается француженка Жанна Кальман. Она родилась 21 февраля 1875 года в городе Арль и умерла 4 августа 1997 года, прожив 122 года и 164 дня.

Её жизнь охватила сразу несколько исторических эпох. Кальман родилась ещё до появления массового автомобильного транспорта, застала две мировые войны, полёт человека в космос, высадку на Луну и распад Советского Союза.

Сама француженка рассказывала, что в юности встречала художника Винсента Ван Гога, когда тот заходил в магазин её семьи. По её воспоминаниям, художник произвёл на неё не самое приятное впечатление. Однако эта встреча известна именно из её рассказа и не имеет отдельного документального подтверждения.

Интерес к Кальман вызывали не только её возраст, но и привычки. Она рассказывала, что любила шоколад, иногда употребляла портвейн и даже занималась фехтованием в преклонном возрасте. По некоторым сведениям, на велосипеде она ездила почти до 100 лет.

При этом её рекорд не раз становился предметом дискуссий. В 2018 году появилась гипотеза, что вместо Жанны Кальман в старости могла жить её дочь, однако специалисты, участвовавшие в проверке документов, отвергли эту версию. На сегодняшний день её рекорд остаётся признанным.

Сара Кнаусс — 119 лет и 97 дней

Сара Кнаусс. Фото: Википедия

Второе место среди самых долгоживущих людей в истории занимает американка Сара Кнаусс. Она родилась 24 сентября 1880 года в Пенсильвании и умерла 30 декабря 1999 года в возрасте 119 лет и 97 дней.

Большую часть жизни она провела в Аллентауне. Сара пережила своего мужа более чем на 40 лет и стала старейшим человеком в мире в апреле 1998 года, после смерти канадки Мари-Луизы Мейёр.

Интересно, что до наступления 2000 года ей не хватило всего двух дней. Таким образом, Кнаусс прожила почти три столетия — XIX, XX и несколько дней XXI века.

Родственники описывали её как спокойного человека, которого сложно было вывести из равновесия. Когда ей сообщили, что она стала старейшим живущим человеком на планете, она, по воспоминаниям близких, отреагировала довольно невозмутимо.

Среди её любимых продуктов называли шоколадные конфеты, картофельные чипсы и орехи кешью. Однако никаких научных доказательств того, что именно эти продукты помогли ей прожить почти 120 лет, нет.

Кейн Танака — 119 лет и 107 дней

Кейн Танака. Фото: Kyodo News/Getty Images

Японка Кейн Танака родилась 2 января 1903 года в префектуре Фукуока. Она умерла 19 апреля 2022 года, прожив 119 лет и 107 дней. Её возраст был подтверждён Книгой рекордов Гиннесса, а сама она стала старейшим человеком в мире в марте 2019 года.

Танака родилась в многодетной семье и была седьмым ребёнком из девяти. После замужества она помогала вести семейное дело — магазин, где продавали рисовые лепёшки и лапшу. Работать ей пришлось и во время Второй мировой войны, и в период послевоенного восстановления Японии.

Даже в преклонном возрасте Кейн сохраняла интерес к интеллектуальным занятиям. В доме престарелых она решала арифметические задачи, играла в настольные игры, особенно любила игру «Отелло». Также среди её любимых продуктов были шоколад и газированные напитки.

В 2021 году, когда ей было 118 лет, Танака должна была принять участие в эстафете олимпийского огня перед Играми в Токио. Однако семья отказалась от участия из-за риска заражения коронавирусом.

Её история стала одним из наиболее известных примеров подтверждённого долголетия в Японии.

Люсиль Рандон — 118 лет и 340 дней

Люсиль Рандон. Фото: AFP

Француженка Люсиль Рандон, известная также как сестра Андре, родилась 11 февраля 1904 года и умерла 17 января 2023 года в возрасте 118 лет и 340 дней.

Она была монахиней и большую часть своей жизни посвятила религиозному служению. До вступления в монашескую общину Рандон работала гувернанткой в обеспеченных семьях Парижа и Версаля. Во время Второй мировой войны она помогала Красному Кресту, а в 1944 году присоединилась к католической общине «Дочери милосердия».

Однако мировую известность ей принесло не только долголетие. В январе 2021 года, когда Рандон было 116 лет, она заразилась коронавирусом. В доме престарелых в Тулоне произошла вспышка инфекции, но пожилая женщина перенесла заболевание без тяжёлых симптомов и вскоре вернулась к привычному распорядку дня.

В апреле 2022 года, после смерти Кейн Танаки, она стала старейшим живущим человеком на планете. Этот статус сохранялся за ней до января 2023 года.

Рандон связывала своё долголетие с верой, работой и умеренностью в питании. Но научных исследований, которые могли бы объяснить её необычайную продолжительность жизни, не проводилось.

Наби Тадзима — 117 лет и 260 дней

Наби Тадзима в 115 лет. Фото: Википедия

Наби Тадзима родилась 4 августа 1900 года на японском острове Кикай и умерла 21 апреля 2018 года в возрасте 117 лет и 260 дней.

Она прожила практически всю жизнь на родном острове, занималась сельским хозяйством и вырастила девятерых детей. Её биография охватывает четыре периода японской истории — Мэйдзи, Тайсё, Сёва и Хэйсэй.

Тадзима стала старейшим живущим человеком в мире в сентябре 2017 года после смерти предыдущей рекордсменки Виолет Браун. На момент её смерти в апреле 2018 года она оставалась последним подтверждённым человеком, родившимся в 1900 году.

По сообщениям о её семье, у Тадзимы было более 100 потомков, представлявших пять поколений. Её возраст удалось подтвердить благодаря японской системе семейных реестров, в которой фиксируются рождения, браки и смерти.

Эмма Морано — 117 лет и 137 дней

117-летие Эммы Морано. Фото: Википедия

Итальянка Эмма Морано родилась 29 ноября 1899 года и умерла 15 апреля 2017 года в возрасте 117 лет и 137 дней. Она вошла в историю как последний подтверждённый человек, родившийся в XIX веке.

Большую часть жизни Морано провела в небольшом городе Вербания на севере Италии. Она работала на фабрике по производству джутовых изделий, а позднее — на кухне гостиницы.

Её личная история была непростой. В 1937 году умер её единственный ребёнок, а уже в следующем году она рассталась с мужем. После этого Морано больше не выходила замуж и десятилетиями жила самостоятельно.

Особое внимание привлекали её пищевые привычки. На протяжении многих лет она ежедневно ела сырые яйца. По словам самой Морано, такой рацион ей когда-то рекомендовал врач из-за анемии. Она придерживалась этой привычки большую часть взрослой жизни.

В мае 2016 года, после смерти предыдущей рекордсменки, Морано стала старейшим живущим человеком в мире и сохраняла этот статус почти год. При этом учёные не установили, что употребление сырых яиц каким-либо образом объясняет её долголетие.

Кто считается самым пожилым человеком в мире сейчас

По состоянию на ноябрь 2026 года, согласно данным Геронтологической исследовательской группы, старейшим живущим человеком с подтверждённым возрастом является британка Этель Кэтэрэм. Она родилась 21 августа 1909 года и в 2026 году отметила 117-летие.

Самым пожилым мужчиной с подтверждённым возрастом организация называет австралийца Кена Уикса, родившегося 5 октября 1913 года. В октябре 2026 года ему исполнилось 113 лет.

Эти данные могут меняться: статус старейшего человека переходит к следующему рекордсмену после смерти предыдущего обладателя титула.

В чём секрет людей, которые живут больше 110 лет

Истории супердолгожителей часто сопровождаются рассказами о необычных привычках: одни ежедневно ели определённые продукты, другие не отказывались от сладкого, третьи связывали долголетие со спокойным характером или религиозной верой.

Однако учёные не обнаружили единого правила, которое гарантировало бы жизнь до 110 или 120 лет. На продолжительность жизни могут влиять наследственность, состояние здоровья, условия окружающей среды, питание, физическая активность, социальные связи и доступность медицинской помощи.

Отдельную роль играет генетика. Исследования долгожителей показывают, что у некоторых людей могут быть генетические особенности, связанные с более низким риском возрастных заболеваний. Но даже благоприятная наследственность не гарантирует достижения экстремального возраста.

Есть и ещё одна важная особенность: женщины составляют подавляющее большинство среди людей, чей возраст превышает 110 лет. Это соответствует общей демографической тенденции — женщины в среднем живут дольше мужчин, а среди рекордсменов разрыв особенно заметен.

При этом заявления о том, что кто-то прожил 120, 130 или даже 150 лет, требуют особенно тщательной проверки. Исследователи сопоставляют свидетельства о рождении, переписи населения, записи о браках и другие документы. Без такой проверки возраст нельзя считать достоверно установленным.

Истории супердолгожителей показывают, насколько сильно может отличаться продолжительность человеческой жизни. Но пока даже самые известные рекордсмены не раскрыли универсальный секрет долголетия: наука продолжает изучать, почему одним людям удаётся прожить более века, а другим — даже при похожих условиях — нет.