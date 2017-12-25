Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе акимата г. Уральск, проект "облачного видеонаблюдения" в городе реализуется в три этапа. - На первом этапе в подъездах 10 многоквартирных домов были установлены 20 камер. В рамках второго этапа в подъездах 633 многоквартирных домов планируется установка 1266 камер. Также сейчас уже установлены 300 камер и ждут запуска, - пояснили в пресс-службе городского акимата. В 2018 году планируется установить 2542 камеры видеонаблюдения. Как отметили в пресс-службе акимата, камеры устанавливают для безопасности горожан в рамках программы "Смарт сити". Абонентская плата за услугу составляет 350 тенге в месяц.