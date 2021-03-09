13 человек вызволили спасатели ЗКО из снежного заноса

В числе спасенных трое детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что 8 марта в 17.30 в Сырымском районе, на автодороге Самара-Шымкент в сторону Актобе, сломалась фура, для оказания помощи и эвакуации незамедлительно выехала 14-ПП - Позже выяснилось что, на 490 км автодороги Самара-Шымкент, не справившись с управлением, в кювет съехали 3 фуры. Водители от эвакуации отказались. Работы продолжаются. В этот же день в 22.00 в связи закрытием автодороги Уральск-Таскала-гр. РФ на 80 км в районе п.Бирлик образовалось скопление из 12 фур и 3 грузовых "Газелей