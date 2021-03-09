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Социум

13 человек вызволили спасатели ЗКО из снежного заноса

В числе спасенных трое детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что 8 марта в 17.30 в Сырымском районе, на автодороге Самара-Шымкент в сторону Актобе, сломалась фура, для оказания помощи и эвакуации незамедлительно выехала 14-ПП - Позже выяснилось что, на 490 км автодороги Самара-Шымкент, не справившись с управлением, в кювет съехали 3 фуры. Водители от эвакуации отказались. Работы продолжаются. В этот же день в 22.00 в связи закрытием автодороги Уральск-Таскала-гр. РФ на 80 км в районе п.Бирлик образовалось скопление из 12 фур и 3 грузовых "Газелей
Дана Рахметова
13 человек вызволили спасатели ЗКО из снежного заноса
В числе спасенных трое детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
13 человек вызволили спасатели ЗКО из снежного заноса
13 человек вызволили спасатели ЗКО из снежного заноса
В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что 8 марта в 17.30 в Сырымском районе, на автодороге Самара-Шымкент в сторону Актобе, сломалась фура, для оказания помощи и эвакуации незамедлительно выехала 14-ПП - Позже выяснилось что, на 490 км автодороги Самара-Шымкент, не справившись с управлением, в кювет съехали 3 фуры. Водители от эвакуации отказались. Работы продолжаются. В этот же день в 22.00 в связи закрытием автодороги Уральск-Таскала-гр. РФ на 80 км в районе п.Бирлик образовалось скопление из 12 фур и 3 грузовых "Газелей", водители отказались от эвакуации. Под контролем спасателей выехали на дорогу, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Кроме того, в этот же день в 23.49 в Уральске, на проселочной дороге Деркул-Белес, в р-не п.Кардон, силами ДЧС  из снежного заноса на очищенный участок дороги отбуксировано 3 легковых автомашины, спасено 13 человек, из них 3 детей. спасатели напоминают жителям области о необходимости строго соблюдать меры безопасности на зимних трассах. Информацию о закрытии дорог можно получить в мобильном приложении «Дармен». Если необходима помощь спасателей, нужно позвонить на номер «112».
13 человек вызволили спасатели ЗКО из снежного заноса
13 человек вызволили спасатели ЗКО из снежного заноса
13 человек вызволили спасатели ЗКО из снежного заноса
13 человек вызволили спасатели ЗКО из снежного заноса
13 человек вызволили спасатели ЗКО из снежного заноса
13 человек вызволили спасатели ЗКО из снежного заноса
13 человек вызволили спасатели ЗКО из снежного заноса
13 человек вызволили спасатели ЗКО из снежного заноса
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлены пресс-службой ДЧС ЗКО
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