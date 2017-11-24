Сторона обвинения уверена, что вина подсудимого Нурболата УРНАЛИЕВА была полностью доказана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 24 ноября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ДГД ЗКО Нурболата УРНАЛИЕВА.
В своих прениях прокурор Газизова заявила, что по первому эпизоду, где подсудимому вменяются две статьи уголовного кодекса - "Мошенничество" и "Подстрекательство к даче взятки" - она отказывается от обвинений в части подстрекательства. Так как в суде потерпевший сам рассказал, как обратился к Урналиеву и предложил за деньги решить проблемы с налогами.
- Я считаю, что вина подсудимого полностью была доказана. В частности, сам Урналиев в телефонном разговоре с потерпевшим Прокудиным говорит о том, что ранее полученные 76 млн тенге он направил туда, куда договаривались. Он по пунктам говорит, на что и кому были переданы денежные средства. Также вину подсудимого доказывают и показания потерпевшего, который рассказал, где и когда были переданы деньги Урналиеву. При этом в последнем эпизоде Урналиев подстрекает потерпевшего дать ему 25 млн тенге. Об этом свидетельствует переписка, где Урналиев пишет Прокудину, что надо завершить начатое дело, когда будут деньги и прочее. В связи с этим прошу назначить Нурболату УРНАЛИЕВУ 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненно лишить его права занимать должности в госорганах. Отбывание наказания прошу назначить в колонии максимальной безопасности. Кроме того, прошу взыскать с подсудимого 76 млн тенге в пользу предпринимателя Александра ПРОКУДИНА, - заявила прокурор.
Однако сторона защиты пояснила, что прокурор не предоставила ни одного доказательства по первым трем эпизодам, где Прокудин якобы передает ее подзащитному 40, 1, 15 и 20 млн тенге.
- Если остановиться на экспертизе стенограммы, на которой построено все обвинение, то, как мы выяснили в суде, запись разговора с голосом моего подзащитного должна составлять не менее 10 минут и лишь в отдельных случаях она может быть меньше. В данном случае эксперт Нурболат МЕРГАЛИЕВ в суде пояснил, что ему достаточно всего лишь 30 секунд для того, чтобы идентифицировать, принадлежит ли голос на записи тому или иному человеку или же нет. В своем письме эксперт руководству пишет, что образцов, которые ему предоставили на экспертизу - недостаточно, и просит предоставить ему дополнительные, в противном случае он не сможет провести процедуру. В итоге он все-таки проводит экспертизу и дает заключение о том, что голос на всех предоставленных ему образцах принадлежит Урналиеву, даже на том, где голоса Урналиева нет вообще. На допросе этот эксперт, у которого стаж составляет всего 7 месяцев, говорит, что все с точностью определил и поэтому дал заключение. В своих описаниях этот эксперт пишет, что на отдельных участках запись неудовлетворительного качества, но, несмотря на это, со 100% уверенностью говорит, что на образцах, которые ему предоставили, говорит Урналиев, - рассказала Айгуль ОРЫНБЕКОВА.
По словам Орынбековой, Александр ПРОКУДИН несколько раз менял свои показания, но на это по каким-то причинам никто не обращает внимания.
Также адвокат пояснила, что передачу денег от Прокудина в сумме 20 млн тенге, которые позже были украдены из квартиры Урналиева, прокурор также не доказала.
- Супруга на следствии заявила, что она заняла эти деньги у своих родственников на развитие бизнеса, а Урналиева она просто не поставила в известность, так как всю финансовую деятельность семьи она вела сама. Мы также предоставили суду документы о том, что у семьи имеется ряд кредитов, по которым она в месяц платит 300 тысяч тенге. Квартиры, которые имеются у семьи, были также приобретены в кредит в 2006 и 2011 году и никакого отношения к данному делу не имеют. Автомобиль, на котором ездил подсудимый, 2003 года выпуска, он был куплен в 2013 году. Поэтому точно говорю, что эта семья не коррупционеры. Это простая среднестатистическая семья, которая воспитывает троих малолетних детей, - заявила Орынбекова. - Говоря о доказательной базе, хочу отметить, что получение взяток да еще и в таких размерах нужно доказывать реальными доказательствами, а не слухами и сплетнями. Поэтому перед тем, как запрашивать для человека 13 лет лишения свободы, надо сказать точно как, где, за что и при каких обстоятельствах были получены деньги.
Сам Урналиев в прениях рассказал, что от своих показаний не отказывается и признает свою вину только по последнему эпизоду, где его задержали с 25 млн тенге.
Напомним
, 13 июля на трассе Уральск-Аксай был задержан сотрудник ДГД ЗКО за получение взятки в 101 млн тенге. 7 ноября в суде был допрошен предприниматель, который дал взятку. Он рассказал, когда и за что отдавал крупные суммы денег Нурболату УРНАЛИЕВУ.