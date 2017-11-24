24 ноября в Атырау завершилась четырехдневная республиканская акция «Қазіргі заман қаhарманы». В рамках мероприятия департаменту внутренних дел вручили 37 автомобилей марки «Рено Дастер» и «Ниссан». Служебные машины были закуплены на средства из местного бюджета. В течение четырех дней акции общественность Атырау чествовала 15 полицейских, совершивших героические поступки. С их участием прошло возложение цветов к обелиску памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении. Почетным гостем на встрече стала младшая сестра народного героя Газиза БАЙТАСОВА, погибшего в 2011 году при задержании террориста в городе Тараз - Кундизай БАЙТАСОВА, которая сейчас живет в Атырау. Отметим, что акция «Қазіргі заман қаһарманы» среди полицейских впервые прошла в 2013 году в честь героизма капитана полиции Газиза БАЙТАСОВА на его родине в Жамбылской области.