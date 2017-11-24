В Западно-Казахстанской области с рабочим визитом побывал первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Мухтар КУЛ-МУХАММЕД. Он ознакомился с работой предприятий, которые успешно работают в регионе, в том числе побывал на одном из крупнейших в регионе экспортно-ориентированных предприятий по производству свежеохлажденного мяса в упаковке – ТОО «Кублей». Производственная мощность данного предприятия рассчитана на выпуск 5,5 тысячи тонн мяса в год. Стоимость данного проекта составила 900 миллионов тенге, построен он при финансовой поддержке государства, благодаря реализации программ ГПИИР и развития агропромышленного комплекса. ТОО «Кублей» является лидером рынка мясных и рыбных консервов. Кроме того, на предприятии все время внедряют в производство передовые технологии. По словам директора ТОО «Кублей» Талгата БЕРЕКЕШЕВА, ежедневно на линии мясокомбината производится забой 250 голов крупнорогатого скота и 700 голов мелкорогатого скота. - В ближайшее время мы планируем запустить цех по переработке отходов производства, где будет изготавливаться 52% протеиновой костной муки с содержанием жира не более 12%. Оборудование для этого производства завезено из Голландии, 30% от его стоимости будет возмещено государством по программе индустриально-иновационного развития, - пояснил Талгат БЕРЕКЕШЕВ. Технический директор ТОО «Кублей» Рахим НАГМЕТОВ отметил, что из 30 тонн отходов они планируют получать 11 тонн готовой продукции. - Для бесперебойного процесса необходимо забивать ежедневно 250 голов крупнорогатого скота. Но проблем у нас с сырьем нет, потому что все районы активно поставляют скот, - рассказал Рахим НАГМЕТОВ.