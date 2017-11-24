Уведомления о превышении скорости 11 патрульных машин пришли со скоростемера, расположенного по ул. Чагано-Набережная, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 24 ноября, в здании управления административной полиции состоялся брифинг по работе скоростемера, расположенного по улице Чагано-Набережная. По словам заместителя начальника ДВД ЗКО Талгата АХАЕВА, была проведена проверка данного скоростемера, по результатам которой сбоев и неисправностей выявлено не было. - Но по этому поводу назначена еще дополнительная проверка прокуратурой ЗКО, результаты которой будут предоставлены позже, - сообщил Талгат АХАЕВ. Также заместитель начальника ДВД ЗКО отметил, что за отрезок времени, когда гражданам начали массово приходить предписания о нарушении скоростного режима с одного скоростемера, в этом направлении по улице Чагано-Набережной проехали более 47 тысяч автомобилей. - В октябре с этого устройства было зафиксировано 792 превышения скоростного режима, в ноябре - 346. Кроме того, также скоростемером было зафиксировано превышение скорости 11 патрульных машин, - пояснил Талгат АХАЕВ. На сегодняшний день в ДВД ЗКО поступило 149 заявлений с жалобами на скоростемер «Мираж». – На каждое заявление будет дан ответ. Если вдруг кто-то не согласен с таковым решением, то он может обратиться в суд, так как каждый случай индивидуален, - заявил Талгат АХАЕВ. – Ведь у нас в городе была подобная ситуация в 2014 году с установленным интеллектуальным перекрестком. И кто-то доказал свою правоту в суде. Поэтому тут уже должно быть принято решение в рамках закона. Между тем, автолюбитель Юрий ФОМЕНКОВ попросил объяснения по поводу скоростемера, который находится в Зачаганске возле остановки Молодежная. - Все знают, что там ограничение скорости 50 километров в час. Но после проведенного ремонта дороги знак ограничения скорости установлен не был. Будут ли люди оплачивать штрафы, если они ехали там со скоростью, согласно правилам ПДД, 60 километров в час, - задал вопрос Юрий. Однако в управлении административной полиции пообещали разобраться со сложившейся ситуацией. Кроме того, в городе планируется установить 40 камер для наблюдения дорожного движения и создать еще 5 интеллектуальных перекрестков. Напомним, в Уральске со скоростемера по улице Чагано-Набережная водителям стали массово приходить штрафы за нарушение скоростного режима. Водители утверждают, что предписания о данных нарушениях не обоснованные. По их мнению, скоростемер работает не правильно из-за недавно проведённого ремонта дороги на этом участке. В УАП ДВД ЗКО была назначена проверка стационарной системы «Мираж». Фото Медета МЕДРЕСОВА