Водители 11 патрульных машин оштрафованы за превышение скорости в Уральске
Уведомления о превышении скорости 11 патрульных машин пришли со скоростемера, расположенного по ул. Чагано-Набережная, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 24 ноября, в здании управления административной полиции состоялся брифинг по работе скоростемера, расположенного по улице Чагано-Набережная.
По словам заместителя начальника ДВД ЗКО Талгата АХАЕВА, была проведена проверка данного скоростемера, по результатам которой сбоев и неисправностей выявлено не было.
- Но по этому поводу назначена еще дополнительная проверка прокуратурой ЗКО, результаты которой будут предоставлены позже, - сообщил Талгат АХАЕВ.
Также заместитель начальника ДВД ЗКО отметил, что за отрезок времени, когда гражданам начали массово приходить предписания о нарушении скоростного режима с одного скоростемера, в этом направлении по улице Чагано-Набережной проехали более 47 тысяч автомобилей.
- В октябре с этого устройства было зафиксировано 792 превышения скоростного режима, в ноябре - 346. Кроме того, также скоростемером было зафиксировано превышение скорости 11 патрульных машин, - пояснил Талгат АХАЕВ.
На сегодняшний день в ДВД ЗКО поступило 149 заявлений с жалобами на скоростемер «Мираж».
– На каждое заявление будет дан ответ. Если вдруг кто-то не согласен с таковым решением, то он может обратиться в суд, так как каждый случай индивидуален, - заявил Талгат АХАЕВ. – Ведь у нас в городе была подобная ситуация в 2014 году с установленным интеллектуальным перекрестком. И кто-то доказал свою правоту в суде. Поэтому тут уже должно быть принято решение в рамках закона.
Между тем, автолюбитель Юрий ФОМЕНКОВ попросил объяснения по поводу скоростемера, который находится в Зачаганске возле остановки Молодежная.
- Все знают, что там ограничение скорости 50 километров в час. Но после проведенного ремонта дороги знак ограничения скорости установлен не был. Будут ли люди оплачивать штрафы, если они ехали там со скоростью, согласно правилам ПДД, 60 километров в час, - задал вопрос Юрий.
Однако в управлении административной полиции пообещали разобраться со сложившейся ситуацией.
Кроме того, в городе планируется установить 40 камер для наблюдения дорожного движения и создать еще 5 интеллектуальных перекрестков.
Напомним, в Уральске со скоростемера по улице Чагано-Набережная водителям стали массово приходить штрафы за нарушение скоростного режима. Водители утверждают, что предписания о данных нарушениях не обоснованные. По их мнению, скоростемер работает не правильно из-за недавно проведённого ремонта дороги на этом участке. В УАП ДВД ЗКО была назначена проверка стационарной системы «Мираж».
