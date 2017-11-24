Сегодня, 24 ноября, следственный судья ИСМАЙЛОВА санкционировала арест Владимира КОЛЕСНИКОВА, который пытался похитить 4-летнего мальчика, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Владимир КОЛЕСНИКОВ подозревается в преступлении по ст. 125 ч.2 п.5 УК РК - "Похищение человека". По словам судьи, 21 ноября в 12.40 КОЛЕСНИКОВ, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил 4-летнего ребенка и побежал в сторону магазина "Кулинария". - Пробежав несколько метров, подозреваемый споткнулся и ребенок выпал у него из рук. В этот момент, осознавая, что мать ребенка бежит вслед за ним и зовет на помощь, КОЛЕСНИКОВ оставляет ребенка и скрывается. После этого он был задержан сотрудниками полиции возле завода "Пластик", расположенного по ул. Штыбы. По данному факту начато расследование по ст. 125 ч.2 п.5 УК РК. Нужно отметить, что данная статья предусматривает наказание на срок от 7 до 12 лет лишения свободы. Напомним, 21 ноября Владимир КОЛЕСНИКОВ пытался похитить 4-летнего ребенка, когда тот был с мамой на прогулке. Однако, споткнувшись, он упал и отпустил ребенка. Позже он был задержан сотрудниками полиции. Родственник КОЛЕСНИКОВА рассказал, что тот страдал алкогольной зависимостью и незадолго до произошедшего пытался бросить пить. Также он сообщил, что в последнее время парень был не в себе - он слышал голоса. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА