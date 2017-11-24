Как сообщил директор завода «Зенит» Вячеслав ВАЛИЕВ, на производстве занято более 900 человек, 600 из которых – это рабочие. Средняя заработная плата на предприятии составляет 173 тысячи тенге. Плюс к этому существует социальный пакет. - С октября на заводе возникла проблема недостаточной загруженности заказами. Если ничего не изменится, то возможно сокращение 260 сотрудников. Мы сейчас занимаемся модернизацией производства за счет собственных средств. Предприятие ориентировано на государственный оборонный заказ, - отметил директор АО «Зенит» Вячеслав ВАЛИЕВ. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, присутствующий на встрече, заявил, что завод имеет хороший кадровый потенциал. И главная задача - не допустить увольнения квалифицированных специалистов. - В ближайшее время на месторождение Тенгиз будет направлено 37 миллиардов тенге инвестиций. Заводу под силу выпускать линейку продукции, востребованной на месторождении. В первую очередь нужно провести модернизацию завода, затем – его диверсификацию, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. В ТОО Жаикмунай» работает около 1 тысячи человек. Также на условиях подряда предприятие нанимает порядка 2 тысяч работников. - В следующем году мы завершим строительство на Чинаревском месторождении. Рабочие могут освободиться. Над их трудоустройством мы думаем вместе с профильным министерством, - сообщил первый заместитель генерального директора ТОО «Жаикмунай» Жомарт ДАРКЕЕВ. Тамара ДУЙСЕНОВА сообщила, что сейчас министерством разработана «Дорожная карта». Освободившихся работников будут трудоустраивать и переобучать за счет государства.