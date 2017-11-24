Своими впечатлениями Акмарал УТЕПОВА поделилась на личной странице в Facebook, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 13 ноября поезд под номером 313/314 по своему обычаю тронулся со станции Мангышлак. Акмарал в этот день выполняла обязанности бригадира пассажирского состава. - После того, как мы проехали станцию Щетпе ко мне прибежал проводник 16 вагона и попросил вызвать скорую помощь, так как начались схватки у пассажирки Жупар МУТИЕВОЙ, - рассказывает Акмарал. Оказалось, что у 22-летней девушки роды начались внезапно - на 7 месяце беременности. По словам Акмарал, для нее на тот момент главной целью было максимально помочь девушке произвести на свет ребёнка и облегчить схватки. - Я взяла себе двух помощников и мы приняли роды. Таким образом, я совсем неожиданно стала крестной матерью новорожденной девочке. Желаю в каждый дом по такому счастью, - рассказывает Акмарал УТЕПОВА. Напомним, что в поезде сообщением Мангышлак - Атырау на свет появилась девочка. Роды у беременной приняла бригадир поезда Акмарал УТЕПОВА. Камилла МАЛИК Фото с личной страницы Акмарал УТЕПОВОЙ