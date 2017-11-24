Как отметила исполняющая обязанности директора клуба Динара АЙТИЕВА, спортивная организация для людей с ограниченными возможностями была создана постановлением областного акимата в августе прошлого года, и за это время тренеры клуба смогли воспитать немало чемпионов, которые достойно представляют Западно-Казахстанскую область на различных соревнованиях. – Сегодня мы хотели дать побольше информации о нашем спортивном клубе, рассказать, по каким видам спорта есть секции, чтобы дети могли прийти и заниматься спортом у нас. Клуб работает при ДК «Зенит». На сегодняшний день в клубе работают высококвалифицированные кадры, имеющие звания мастера спорта СССР, заслуженные мастера спорта РК, тренера высшей категории. В клубе развиваются 19 видов спорта - настольный теннис, греко-римская борьба, дзюдо, таэквандо, шашки, шахматы и многие другие. На сегодня в нашем клубе занимаются профессинально различными видами спорта 127 спортсменов. Буквально недавно в Атырау прошла пятая Спартакиада, в которой наши спортсмены заняли призовые места. Хотелось бы отметить, что в наши секции могут записаться люди с ограниченными возможностями любого возраста, – отметила Динара Айтиева. В ходе презентации спортсмены спортивного клуба представили вниманию собравшихся учеников школы-интерната для детей с нарушением слуха и речи показательные выступления по различным видам спорта. Также дети смогли задать вопросы тренерам, и сразу же записаться в интересующую секцию. Напомним, ранее в Уральске открылся реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями на базе городской поликлиники №1 по улице Ихсанова, 44/3. Здесь будут действовать кабинеты лечебной физкультуры, физиотерапии, трудотерапии и мультидисциплинарной команды. Также помощь будут оказывать психолог, дефектолог-логопед, невропатолог, реабилитолог.