9 декабря решением ООН назначен «Международным днем борьбы с коррупцией». 24 ноября агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с Назарбаев университетом провел телемост на тему «Академическая честность в контексте модернизации общественного сознания». В ходе телемоста было предложено провести во всех университетах, колледжах и школах «Единый час Антикоррупционной информации». 29 ноября 2017 года в 10.00 во всех университетах, колледжах и школах был организован«Единый час антикоррупционной информации». Мероприятия были проведены в различных форматах и участникам мероприятий разъяснена важность формирования и повышения антикоррупционной культуры в обществе. Также показаны видеоролики на антикоррупционную тематику, розданы антикоррупционные флаера. В своем выступлении представитель антикоррупционной службы отметил, что для минимизации коррупционных проявлений необходимо формировать антикоррупционную культуру населения. Для этого, органами по делам государственной службы и противодействию коррупции проводится целенаправленная работа. Также студентов проинформировали о работе «Call-center» агентства, куда граждане могут обратиться за консультацией или с жалобами. Цель мероприятия – разъяснить проводимую государством политику в сфере противодействия коррупции, а также донести, что эффективность борьбы с коррупцией зависит от вклада каждого гражданина. Молодежь – это будущее страны, поэтому очень важно именно в молодежной среде формировать антикоррупционное мировоззрение и правовое сознание.