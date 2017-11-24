Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе заседания регионального совета по привлечению инвестиций аким Зеленовского района Асхат ШАХАРОВ рассказал, что все неиспользуемые земли они готовы дать предпринимателям области. - В основном эти земли предназначены для посевных и пастбищных угодий. Сейчас уже предприниматель Аркадий РУБЦОВ планирует построить в нашем районе откормочную базу на 1200 голов, - пояснил Асхат ШАХАРОВ. - В нашем районе уже изъято 8 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Кроме того, в нашей области планируется строительство откормочной площадки на 30 тысяч голов. Ее будут строить с привлечением китайских инвесторов. В свою очередь аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ заявил, что акимат готов посодействовать бизнесменам в освоении земель.