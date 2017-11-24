Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 ноября сотрудники Темирского РОВД на трассе сообщением Астрахань-Актобе около полуночи остановили автомашину марки «Форд», - сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области. - Полицейские на багажнике автомашины заметили пятна крови и при досмотре транспортного средства в салоне обнаружили разделанные туши двух лошадей. Водитель и его пассажир не смогли пояснить происхождение мяса. Позже выяснилось, что злоумышленники загнали в загон бесхозно пасшихся в степи лошадей и разделали. Погрузив в «минивен» туши лошадей, они намеревались реализовать мясо в городе Кандыагаш. Начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК - «Кража». В отношении подозреваемых решается вопрос избрания меры пресечения свободы передвижения.