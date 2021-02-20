Для создания рейтинга использовались объявления с фотографиями и описанием с сайта Krisha.kz. Лидирующее место досталось трёхкомнатной квартире за 1,3 миллиона тенге в месяц. Она расположена на берегу реки Урал, в центре города, на улице Смагулова. Площадь квартиры составила 150 квадратных метров: прихожая, кухня (22 кв.м), две спальни, гостиная, два санузла, лоджия. Выполнен евроремонт, при этом полностью меблирована. К слову, квартира сдаётся на длительный срок, минимум на год. Коммунальные платежи входят в арендную плату.Фото квартиры аренда который составляет 1,3 миллиона тенге в месяц Второе место в топе заняла двухкомнатная квартира за 800 тысяч тенге в месяц, она расположена в ЖК Apple Residence. Площадь составила 87 квадратных метра, 13 из которых занимает кухня, также имеется зал, спальня, совмещённый санузел, балкон. В квартире авторский дизайн, новая мебель и техника. Пишут, что сдаётся впервые, минимум на год. Коммунальные оплачиваются отдельно.Фото квартиры аренда который составляет 800 тысяч тенге в месяц Середину рейтинга заняла четырёхкомнатная квартира за 750 тысяч тенге в месяц в ЖК «Кулагер Жайык» на улице Смагулова. Площадь квартиры очень даже приличная - 214 квадратных метров, кухня со встроенной мебелью и техникой занимает 36 квадратных метров, есть холл, зал, две спальни, кабинет, три санузла, балкон.Фото квартиры аренда который составляет 750 тысяч тенге в месяц Четвёртую строчку заняла пятикомнатная квартира за 600 тысяч тенге в ЖК «Кулагер Жайык» на улице Смагулова. Площадь квартиры - 200 квадратных метров: кухня небольшая, со встроенной техникой - 12 квадратных метров, зал, три спальни, два санузла. Полностью меблирована.Фото квартиры аренда который составляет 600 тысяч тенге в месяц Завершает рейтинг четырёхкомнатная квартира за 480 тысяч тенге в месяц в ЖК River Club в микрорайоне Ак Шагала. Квартира двухуровневая. Площадь — 157 квадратных метров. На первом этаже расположены: холл, кухня (12 квадратных метров) со встроенной техникой, гостиная-зал, санузел, на втором — три спальни, санузел. Ремонт делали в июне 2020 года. Полностью меблирована.Фото квартиры аренда который составляет 480 тысяч тенге в месяц Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.