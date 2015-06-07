Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

13 различных пород собак участвовали в выставке в Уральске

Сегодня, 7 июня, на территории полигона МЧС проходит очередная выставка собак с присуждением титула САС-IKU. Как пояснили организаторы выставки ОО «Кинологический центр «Рекс» в выставке приняли участие 38 собак 13 пород. Здесь были представлены собаки таких редких пород, как голден ретривер и Джек-рассел-терьер. В основном собаки приехали из Актау, Актобе и, конечно, наши - уральские - четвероногие участники. - Мы приехали из Актау, порода моей собаки Джек-рассел-терьер. Она довольно редкая в Казахстане, - говорит Юлия НАМ. - Собака очень активная, хороша для содержания в квартире. Особенно с
Marat
13 различных пород собак участвовали в выставке в Уральске
Сегодня, 7 июня, на территории полигона МЧС проходит очередная выставка собак с присуждением титула САС-IKU.
vystavka_sobaki (3)
vystavka_sobaki (3)
 Как пояснили организаторы выставки ОО «Кинологический центр «Рекс» в выставке приняли участие 38 собак 13 пород. Здесь были представлены собаки таких редких пород, как голден ретривер и Джек-рассел-терьер. В основном собаки приехали из Актау, Актобе и, конечно, наши - уральские - четвероногие участники. - Мы приехали из Актау, порода моей собаки Джек-рассел-терьер. Она довольно редкая в Казахстане, - говорит Юлия НАМ. - Собака очень активная, хороша для содержания в квартире. Особенно советую тем семьям, где есть дети. Сейчас моей собаке Челси почти три года, несмотря на ее экспрессивный характер, ею очень довольна. Всегда выставляемся и получаем отличные оценки. В еде совершенно неприхотлива, может есть абсолютно все, начиная от несоленого риса и заканчивая овощами. Как пояснила судья IKU Наталья ПЕРЕЛЫГИНА, выставка будет проходить в четырех возрастных группах: бэби, шенки, юниоры и взрослые. По прохождению этапа выбирается лучший в своем классе, после чего лучшие представители в своей породе выходят в конкурс «Best in Group». На выставке оценивается экстерьер собаки, и проверяют нервную систему животного. - Цель выставки - это отбор для дальнейшей племенной деятельности и выбраковки собак с неадекватным поведением. Мы все прекрасно знаем, что собака, живущая среди людей, представляет определенную опасность, поэтому все собаки с непрошедшим тестом на нервную систему должны быть выбракованы, то есть клуб не должен использовать этих собак для разведения. Мы должны выбрать самое лучшее из представленных пород. Пока явной выбраковки я не увидела, - объяснила Наталья ПЕРЕЛЫГИНА. Выставка продлится до 16 часов.
vystavka_sobaki (2)
vystavka_sobaki (2)
  
vystavka_sobaki (1)
vystavka_sobaki (1)
выставка собаки порода

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article