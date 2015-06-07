13 различных пород собак участвовали в выставке в Уральске

Сегодня, 7 июня, на территории полигона МЧС проходит очередная выставка собак с присуждением титула САС-IKU. Как пояснили организаторы выставки ОО «Кинологический центр «Рекс» в выставке приняли участие 38 собак 13 пород. Здесь были представлены собаки таких редких пород, как голден ретривер и Джек-рассел-терьер. В основном собаки приехали из Актау, Актобе и, конечно, наши - уральские - четвероногие участники. - Мы приехали из Актау, порода моей собаки Джек-рассел-терьер. Она довольно редкая в Казахстане, - говорит Юлия НАМ. - Собака очень активная, хороша для содержания в квартире. Особенно с