13 трупов за четыре дня. Почему на автодороге Уральск-Атырау увеличилось количество аварий

Только с начала года на этой трассе произошло 7 аварий, в которых погибли 17 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, за последние два месяца на трассе Уральск-Атырау произошло семь ДТП, в которых погибли 17 человек и еще 15 получили различные травмы. Однако за аналогичный период прошлого года там было зарегистрировано всего два ДТП, в результате которых пострадали два человека. Корреспонденты "МГ" сделали официальный запрос в департамент полиции ЗКО, чтобы узнать причины смертельных ДТП. Стоит отметить, что водители из З