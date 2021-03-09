Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

13 трупов за четыре дня. Почему на автодороге Уральск-Атырау увеличилось количество аварий

Только с начала года на этой трассе произошло 7 аварий, в которых погибли 17 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, за последние два месяца на трассе Уральск-Атырау произошло семь ДТП, в которых погибли 17 человек и еще 15 получили различные травмы. Однако за аналогичный период прошлого года там было зарегистрировано всего два ДТП, в результате которых пострадали два человека. Корреспонденты "МГ" сделали официальный запрос в департамент полиции ЗКО, чтобы узнать причины смертельных ДТП. Стоит отметить, что водители из З
Кристина Кобина
13 трупов за четыре дня. Почему на автодороге Уральск-Атырау увеличилось количество аварий
Только с начала года на этой трассе произошло 7 аварий, в которых погибли 17 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В &quot;КазАвтоЖол&quot; заявили, что готовы к борьбе с гололедом в ЗКО
В &quot;КазАвтоЖол&quot; заявили, что готовы к борьбе с гололедом в ЗКО
Фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, за последние два месяца на трассе Уральск-Атырау произошло семь ДТП, в которых погибли 17 человек и еще 15 получили различные травмы. Однако за аналогичный период прошлого года там было зарегистрировано всего два ДТП, в результате которых пострадали два человека. Корреспонденты "МГ" сделали официальный запрос в департамент полиции ЗКО, чтобы узнать причины смертельных ДТП. Стоит отметить, что водители из ЗКО, в частности те, которым приходится каждую неделю ездить по этой трассе, жалуются на то, что автодорогу вовремя не чистят. - Во-первых, за всю зиму не было ни одного раза, чтобы после выпадения снега ее вовремя очистили. Потом там быстро образуется наледь, и с ней тоже почему-то не могут справиться. Отсюда и такие тяжелые последствия. Трасса сама по себе узкая для такого потока автомашин, а на обочины не съехать, они завалены снегом, - отмечает водитель с 15-летним стажем Евгений. - Я езжу как положено, 90 километров в час, но и то для такой опасной трассы - это много. В департаменте полиции ЗКО также пояснили причины столь частых аварий на трассе Уральск-Атырау. - Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что их большая часть произошла на автодороге Уральск-Атырау и отправной точкой роста стал 2006 год, когда данная дорога была сдана в эксплуатацию после ремонта. Основной причиной аварий является превышение скорости водителями и нарушение правил обгона, а также встречного разъезда. Практика показывает, что вместо допустимой скорости 100 километров в час водители в среднем движутся со скоростью 140 километров в час и выше, - рассказали в ведомстве. Также полицейские отмечают, что параметры дороги, такие как ширина проезжей части, обочины, виражи и радиусы поворотов, примыкания второстепенных дорог на одном уровне принимались по заказу министерства транспорта и коммуникации РК по 3-й технической категории для расчетной скорости движения транспорта не более 100 километров в час (где ширина проезжей части составляет до 8 метров, обочин 1,5-2 метра, имеются примыкания второстепенных дорог на одном уровне). Стоит отметить, что общая протяженность дороги составляет 487 километров, из них 302 километра находятся на территории ЗКО. - Однако в связи с тем, что идет рост количества автопарка, повысилась интенсивность движения транспорта и на автодороге Уральск-Атырау, поэтому требуется перевод трассы из третьей технической категории в первую, необходимо увеличить ширину проезжей части, разделить встречные потоки. Только за последние четыре года число автомобилей в области увеличилось на 45 тысяч единиц - с 97,5 тысячи в 2017 году до 143 тысяч, по данным на 28 февраля этого года. Также необходимо учесть, что в связи со вступлением Казахстана в таможенный союз увеличилось число транзитных грузоперевозок, а также временно ввезенных на территорию РК автомашин, - рассказали в ведомстве. Автодороги международного и республиканского значения строятся, ремонтируются и обслуживаются на средства из республиканского бюджета, при этом управляющими дорогами этой категории является АО НК «КазАвтоЖол». - Департаментом полиции на протяжении многих лет неоднократно поднимался вопрос реконструкции дороги и ее перевод с третьей технической категории в первую, с обустройством криволинейного бруса для разделения транспортных потоков противоположных направлений. По информации АО НК «КазАвтоЖол», в этом году предусмотрена разработка проектно-сметной документации на проведение указанных видов работ (срок реализации 2021-2022 годы), - сообщили в ведомстве. Также в департаменте сообщили, что в зимнее время на трассах области наблюдается снежный накат и гололед, что также является одной из причин ДТП. - Организация, которая отвечает за чистоту дорог, ссылается на недостаточное финансирование, только поэтому противогололедные мероприятия производятся с большим опозданием, да и то лишь на отдельных спусках и подъемах, а сплошная обработка всей трассы не производится, - заверили в полиции ЗКО. - По этой же причине ухудшилась и оснащенность дорожных предприятий специальной техникой. Как показали результаты комиссионной проверки, в ТОО «Казахавтодор», обслуживающем дороги республиканского значения общей протяженностью 1414 километров, имеется в наличии всего 49 единиц спецтехники при потребности 84 единицы. При этом компания не располагает достаточным количеством быстроходной снегоуборочной техники с отвалом спереди и устройством для разбрасывания инертных материалов, имеется 16 единиц такой техники, из них 6 единиц находятся в неисправном состоянии (хотя по норме должно быть 26 единиц). Из 49 единиц техники в исправном состоянии всего лишь 29. В этом году за неудовлетворительное содержание автомобильных дорог к административной ответственности привлечены 28 должностных лиц, в том числе в отношении двух должностных лиц материалы направлены в суд за неисполнение предписаний, где судом принято решение о наложении административного взыскания в виде штрафа на сумму 1000 МРП (более 2 миллионов тенге). Несмотря на это, в департаменте полиции ЗКО отмечают, что в целях профилактики ДТП совместно с АО НК «КазАвтоЖол» были изменены схемы организации дорожного движения Уральск-Атырау: 1) ограничена максимальная скорость движения до 90 км/ч на участке от 9 км (выезд из Уральска) до 70 км (поселок Алгабас); 2) на подходах к наиболее крупным населенным пунктам заменены дорожные знаки «наименование населенных пунктов» с синего фона на белый фон, что автоматически ввело ограничение максимальной скорости движения транспортных средств до 60 км/ч; 3) на всех крутых поворотах установлены дополнительные дорожные знаки в виде стрелок на желтом фоне «направление поворота», которые хорошо просматриваются и ориентируют водителей о границе поворота; 4) возле каждого населенного пункта с участием представителей поселковых акиматов определены места перегона скота и установлены соответствующие дорожные знаки; 5) установлено множество панно с тематикой, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий, целью которых является информирование населения о последствиях аварии на конкретных примерах. 6) также в местные исполнительные органы направлены предложения размещения макетов автомобилей, попавших в аварию на дорогах, на билбордах, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий, и показ видеороликов с LED-экранов, расположенных на улицах города. Стоит отметить, что также было увеличено число патрулей батальонов патрульной полиции, осуществляющих круглосуточный надзор за дорожным движением на трассе Уральск-Атырау. Это 4 экипажа на участках: Уральск-Янайкино, Янайкино-Чапаево, Чапаево-218 км и далее до границы с Атырауской областью. - Тем не менее в настоящее время прорабатывается вопрос об уплотнении маршрутов патрульных экипажей, - отметили в ДП ЗКО. К слову, в прошлом году на трассе Уральск-Атырау произошло 20 ДТП, в которых погибли 8 человек и 23 получили телесные повреждения различной степени. Всего в прошлом году в ЗКО произошло 338 аварий, в которых погибли 82 человека и 456 получили ранения. Из них в Уральске было зарегистрировано 188 ДТП, в которых 23 человека погибли и 262 получили различные травмы. С начала этого года в ЗКО произошло 38 ДТП, в которых 22 человека погибли и 79 получили ранения. Из них в областном центре зарегистрировано 18 фактов ДТП, в которых 38 человек получили различные травмы. Напомним, 26 февраля в 3.29 на 259 км автодороги Атырау-Уральск в 10 км от поселка Атамекен Акжайыкского района произошло лобовое столкновение двух автомашин «Тойота Камри». Тогда на месте ДТП скончались 4 пассажира, и еще 6 человек были доставлены с различными травмами в центральную районную больницу поселка Тайпак. В этот же день, и.о. начальник департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин рассказал подробности аварии, при этом заявил, что в момент ДТП трассы были закрыты, и водителя пытались остановить полицейские, однако тот не подчинился требованиям стражей порядка и столкнулся с другим авто. Также стало извстно, что на следующий день после ДТП скончался еще один пострадавший. 22 февраля на этой же трассе столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек - это оба водителя и все пассажирки "Лады", один человек (пассажир "Тойоты) был госпитализирован в больницу села Тайпак, ему была проведена сложная 10-часовая операция. Чуть позже здесь же произошли еще две аварии, в одной из которых (столкновение большегруза и "Тойоты) погиб водитель легкового авто. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП трасса "Уральск-Атырау" погибли скончались

Читайте также

Новости партнёров