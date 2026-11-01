13 тысяч смертей в год: как в Казахстане меняется ситуация с онкологией

За последние пять лет летальность от онкологии в Казахстане снизилась до 5,2% благодаря ранней диагностике.

Ежегодно в Казахстане от раковых заболеваний умирает около 13 тысяч человек, однако в последние пять лет эта цифра стабильно снижается. Если в 2021 году летальность среди онкобольных составляла 7%, то к 2025 году она опустилась до 5,2%. Свежую аналитику по заболеваемости и качеству медпомощи в регионах озвучили эксперты FinProm.kz.

Главная причина позитивного тренда - ранняя диагностика. Врачи выявляют всё больше опухолей на первой, второй и третьей стадиях, когда шансы на полное излечение максимально высоки.

Где в Казахстане чаще всего болеют раком

Статистика заболеваемости крайне неоднородна по стране. Самые высокие показатели смертности и первичных диагнозов зафиксированы на востоке и севере Казахстана - в Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. На востоке страны уровень заболеваемости почти на 68% превышает средний по республике.

Эксперты связывают это как с историческими экологическими факторами (включая наследие Семипалатинского полигона), так и с тем, что в эти регионы направляют больше ресурсов для активного обследования населения.

В крупных мегаполисах картина иная. В Алматы и Астане растёт общее число пациентов, состоящих на учёте, но смертность остается ниже среднереспубликанской. В этих городах сконцентрированы ведущие медицинские центры, что позволяет эффективнее бороться за жизнь пациентов.

Самые распространенные виды опухолей

Чаще всего у казахстанцев диагностируют три вида злокачественных новообразований: рак молочной железы (13,5% от всех новых случаев), рак кожи (9,7%) и рак органов дыхания (9,3%).

В 82% случаев врачам удается обнаружить болезнь на ранних или развивающихся стадиях. Лучше всего поддается своевременному выявлению рак пищевода (99,5% ранних диагнозов) и молочной железы (96,2%). Самой проблемной зоной остается рак прямой кишки - здесь каждый четвертый случай выявляют уже на запущенной, четвертой стадии.

Кадры и койки: справляется ли система

За последний год обеспеченность врачами-онкологами в Казахстане немного выросла и составила 0,7 специалиста на 10 тысяч жителей. Лучше всего кадрами обеспечены Астана, Алматы, а также Абайская и Карагандинская области. Дефицит врачей ощущается в Улытауской, Костанайской, Алматинской и Туркестанской областях.

Рост общего числа онкобольных до 246 тысяч человек врачи называют не поводом для паники, а результатом работы скринингов. Чем раньше человек проходит обследование, тем выше вероятность победить болезнь с минимальными последствиями для здоровья.

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