Инновации в онкологии: как в ЗКО учатся находить рак на самых ранних стадиях

Победить рак можно только в одном случае: если обнаружить его вовремя.

Главный внештатный онколог области Тайман Аманов рассказал на брифинге, что именно ранняя диагностика рака дает пациенту шанс на полное выздоровление, позволяет врачам проводить щадящие операции и, самое главное, сохраняет годы качественной, полноценной жизни.

По его словам, в Западно-Казахстанской области полностью перестраивают систему ранней диагностики. Они не просто обновляют больницы, а внедряют цифровые технологии, обучают врачей и меняют сам подход к поиску болезни.

- Благодаря Комплексному плану по борьбе с онкозаболеваниями, наш Областной онкодиспансер получил мощное, высокотехнологичное оборудование, - отметил спикер.

Вот что уже закуплено и работает:

Маммограф экспертного класса - помогает находить даже самые крошечные изменения и распознавать рак груди на начальной стадии (79 млн тенге);

МРТ мощностью 1,5 Тесла (652 млн тенге) - аппарат высокой точности, который видит опухоли в любой части тела;

УЗИ-аппарат экспертного класса (89 млн тенге) - универсальный комплекс со специальными датчиками для детального осмотра внутренних органов;

Эндоскопические видеосистемы с колоноскопами и гастроскопами (161 млн тенге и 149 млн тенге). Они позволяют детально рассмотреть кишечник и желудок, заметить предраковые состояния и вовремя убрать угрозу;

Видеосистема для бронхоскопии - "видит" опухоли в трахее и бронхах на тех стадиях, когда их еще невозможно обнаружить другими путями;

Электрохирургический блок с аргоноплазменной коагуляцией - благодаря ему хирурги могут удалять опухоли прямо во время осмотра, без разрезов, через небольшие проколы;

Система сканирования для телепатологии позволяет оцифровать стекла с биоматериалом и дистанционно отправить их ведущим профессорам страны, чтобы быстро получить второе мнение в сложных случаях;

Оборудование для жидкостной цитологии - автоматизированная лаборатория и новые микроскопы помогают кратно точнее диагностировать предраковые состояния и рак шейки матки;

Анестезиологическая станция с биомонитором - делает любые, даже самые сложные диагностические осмотры безопасными и безболезненными для пациента.

- Все это оборудование преследует одну цель - сократить время от первого визита к врачу до постановки диагноза и находить болезнь на I–II стадиях, когда человек еще даже не чувствует симптомов. Параллельно мы развиваем так называемую "онконастороженность" у терапевтов и профильных врачей в поликлиниках, ведь именно к ним пациент приходит в первую очередь. Мы регулярно учим их, разбираем сложные случаи и анализируем, почему в каких-то ситуациях болезнь диагностировали поздно, - пояснил Тайман Аманов.

Спикер отметил, что в области действуют бесплатные государственные скрининги: