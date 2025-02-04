14 литров жидкости выкачали из молодой девушки врачи Атырау

Как сообщили в Атырауской областной больнице, хирурги гинекологического отделения выкачали из молодой девушки 14 литров жидкости. К тому же у пациентки развивался абсцесс, то есть шел процесс нагноения.

– Девушку привезли на скорой, она уже дышать не могла. Мы сразу же обратили внимание на ее неестественно большой живот, при этом она не была беременной. Во время экстренной операции обнаружили доброкачественную опухоль гигантских размеров, настолько большой она была, что мы ее долго отсекали от основных органов, поднимали сразу в шесть рук, в обычный хирургический таз не вмещалось, пришлось разместить в большое судно. Мы потом взвесили и не поверили глазам: это были 11 килограммов новообразования, которые давили на все органы, закупорили сосуды, блокировали организм, - говорит заведующая отделением гинекологии Жанаргуль Бекенова.

Врачи негодуют, что она не проходила скрининг, на бесплатный медицинский осмотр также не ходила, а сигналы организма подавляла обезболивающими или болеутоляющими.

Ранее мы писали о том, что врачи онкологического диспансера ЗКО удалили женщине гигантскую 9-килограммовую злокачественную опухоль матки.