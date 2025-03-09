14 тысяч жителей Атырауской области научат планировать бюджет

В проекте могут принять участие все, кто не погашал свою задолженность более 90 дней. До конца года планируется провести трёхдневные бесплатные тренинги в офлайн- и онлайн-формате. ⠀

Как сообщил на брифинге председатель Атырауского областного филиала партии «AMANAT» Абдулла Идресов, в проекте могут принять участие все, кто не погашал свою задолженность более 90 дней. До конца года планируется провести трёхдневные бесплатные тренинги в офлайн- и онлайн-формате. ⠀





— Проект «Общество без долгов» в качестве пилотного стартовал в 2023 году. В прошлом году в нашей области прошли обучение более 6 тысяч человек. 17 февраля этого года обучающие занятия начались и продолжатся в Атырау, Исатайском и Макатском районах, — сказал Абдулла Идресов.

По словам ментора проекта «Общество без долгов» Акана Каиргалиева, в этом году планируется охватить около 14 тысяч человек. Из них 9 660 будут обучаться в онлайн-формате, 4 140 – офлайн. ⠀

Стоит отметить, что каждый желающий освоить финграмотность может участвовать в проекте. Для этого нужно обратиться в местные отделения партии «AMANAT» и зарегистрироваться.

Главная цель проекта, научиться экономить и планировать личный и семейный бюджет, рассчитывать проценты по кредиту и финансовые вложения, повысить финансовую грамотность населения.