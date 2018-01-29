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Социум

1400 новых камер видеонаблюдения установят в Атырау и пригороде

В настоящее время из имеющихся 758 камер 329 вышли из строя и находятся на ремонте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта ndn-info.ru Сегодня, 29 января, в областном акимате руководитель ДВД Атырауской области Аян ДУЙСЕМБАЕВ отчитался о проделанной за год работе перед общественным советом и активом области. На повестке дня стоял вопрос о расширении системы видеонаблюдения. На данный момент в Атырауской области насчитывается 758 камер видеонаблюдения, 329 из которых на ремонте, и еще 11 установлены вдоль дорог. По заверению правоохранительных органов, до 10 фев
gorod
1400 новых камер видеонаблюдения установят в Атырау и пригороде
В настоящее время из имеющихся 758 камер 329 вышли из строя и находятся на ремонте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта ndn-info.ru Сегодня, 29 января, в областном акимате руководитель ДВД Атырауской области Аян ДУЙСЕМБАЕВ отчитался о проделанной за год работе перед общественным советом и активом области.  На повестке дня стоял вопрос о расширении системы видеонаблюдения. На данный момент в Атырауской области насчитывается 758 камер видеонаблюдения, 329 из которых на ремонте, и еще 11 установлены вдоль дорог. По заверению правоохранительных органов, до 10 февраля нынешнего года все камеры начнут функционировать. В 2017 году с помощью камер видеонаблюдения было раскрыто 27 уголовных преступлений, зафиксировано 16072 административных правонарушений. Всего за прошлый год было зафиксировано почти 142 тысячи административных правонарушений, из них 106 тысяч приходится на нарушения ПДД. - В общей сложности было наложено штрафов на сумму 1 млрд 267 млн тенге, из них 782 млн оплачено. То есть средства, направляемые из местного бюджета на оснащение органов правопорядка, работают на безопасность, - отметил руководитель ДВД Аян ДУЙСЕМБАЕВ. На сегодня ДВД Атырауской области подготовил проект на дополнительную установку 1410 камер в новых микрорайонах, пригородных сельских округах. Акимат в данный момент рассматривает вопрос финансирования проекта. Аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ поручил усилить работу в данном направлении, отметив, что введение единой умной системы городского видеонаблюдения является одним из основных направлений программы «Цифровой Казахстан». Камилла МАЛИК
ДВД Преступность камеры установка

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