1400 новых камер видеонаблюдения установят в Атырау и пригороде

В настоящее время из имеющихся 758 камер 329 вышли из строя и находятся на ремонте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта ndn-info.ru Сегодня, 29 января, в областном акимате руководитель ДВД Атырауской области Аян ДУЙСЕМБАЕВ отчитался о проделанной за год работе перед общественным советом и активом области. На повестке дня стоял вопрос о расширении системы видеонаблюдения. На данный момент в Атырауской области насчитывается 758 камер видеонаблюдения, 329 из которых на ремонте, и еще 11 установлены вдоль дорог. По заверению правоохранительных органов, до 10 фев