Об этом заявил Бекбулат Туремуратов в ходе судебного заседания. Он считает себя не виновным и просит суд оправдать его, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральском городском суде продолжаются прения сторон по делу по делу экс-главы КУИС МВД РК Бекбулата Туремуратова, директора ТОО "Бура Строй" Сергея Барабошко и эксперта РГП "Госэкспертиза" Бибигуль Сергазиной по факту хищения бюджетных средств в размере 1,5 миллиарда тенге, которые были выделены на строительство следственного изолятора на 1500 мест в Зачаганске.
В суде Туремуратова защищает адвокат Галимжан Ищанов. Он сразу же подметил, что в отношении его подзащитного за три месяца следствия составлен уже третий по счету обвинительный акт. Его подозревали в злоупотреблении и хищении бюджетных средств по статье 189 ч.4 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», затем спустя почти год с момента начала досудебного расследования было выдвинуто обвинение в подозрении по статье 361 ч.4 п.3 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями», далее статья была переквалифицирована на статью 371 ч.2 УК РК «Халатность»
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Стоит отметить, что досудебное расследование было инициировано по материалам проверки, организованной бывшим руководством Генеральной прокуратуры без учета того, что объект СИЗО еще находится на стадии строительства.
- Считаю, что вмененный Туремуратову объем обвинения в халатности не доказывается. К тому же, как мы установили в ходе судебного следствия, досудебное расследование проведено с грубыми нарушениями, - отметил Галимжан Ищанов.
Адвокат подсудимого отметил, что стороной обвинения Туремуратову вменяется то, что, являясь должностным лицом, он недобросовестно или небрежно отнесся к службе, совершил преступление против интересов государственной службы и управления, также халатно отнесся к выполнению своих служебных обязанностей, что повлекло причинение ущерба государству в особо крупном размере.
- С данным обвинением защита не согласна. Туремуратов нёс персональную ответственность за выполнение служебных обязанностей. В его должностные инструкции или обязанности не входила организация и ведение строительства зданий и сооружений, - рассказал Галимжан Ищанов.
- Также доказательств того, что Туремуратов при проведении государственных закупок оказывал на состав конкурсной комиссии «стороннее воздействие, а также давление» по лоббированию интересов ТОО «Бура Строй», в ходе досудебного расследования не добыто и не представлено.
Стоит отметить, что все три тендерных конкурса на строительство изолятора подвергались проверке.
- Было установлено, что третий конкурс проведен законно и победитель ТОО "Бура Строй" определен обоснованно, - заверил Галимжан Ищанов. - Также один из главных моментов - это то, что в ходе досудебного расследования спецпрокурорами из всех изъятых в ДУИС документов приобщены в уголовное дело почему-то только четыре письма и переписки ДУИС по ЗКО с ТОО «АстанаЖобаКурылыс» и ТОО «БураСтрой», однако их насчитывается более пятидесяти. Более того, эти письма и переписка наглядно подтверждают и доказывают, что заказчик вел активную работу по организации и контролю за ходом строительства.
Со слов Галимжана Ищанова, в качестве специалиста был привлечен Ли - главный эксперт УГАСК Комитета по строительству и ЖКХ Министерства индустриального развития РК.
- Так вот, Ли дал заключение без проведения каких-либо расчетов и исследований. Также он выдал категоричное заключение по конструктиву, качеству строительства и безопасности, которое положено в основу обвинения как доказательство вины подсудимых. Однако на допросе эксперт указал, что безопасность нарушена не с точки зрения конструктива, а с точки зрения режимной безопасности, хотя специалистом в данной отрасли не является и выдавать заключение не имел права и полномочий, - объяснил в суде адвокат. - С учетом вышеизложенного ходатайствуем перед судом признать данное заключение незаконным. Повторно ходатайствуем перед судом о назначении судебной строительно-технической экспертизы для проверки качества строительных работ.
К слову, стороной обвинения подсудимым предъявлен иск в солидарном порядке на сумму 1,5 млрд тенге. Адвокаты подсудимого Галимжан Ищанов и Гульзира Газизова просят признать своего подзащитного невиновным и оправдать его за отсутствием состава уголовного правонарушения, а также вынести частное постановление в адрес Генеральной прокуратуры РК по допущенным спецпрокурорами существенным и грубым нарушениям законности и прав подсудимого, а также спецпрокурорами ЗКО в ходе досудебного расследования.
Подсудимый Туремуратов также считает себя не виновным и попросил суд оправдать его в зале суда.
- Хочу еще раз обратить внимание на то, что объект строительства еще не завершен и имеющиеся недостатки могут быть приведены в соответствие. Я буду отстаивать свои права и в дальнейшем, если это не будет поддержано тут, в вышестоящих инстанциях. Мне другого не остается. Потому что 1,5-миллиардный иск ни я, ни мои дети, ни внуки не закроем и не оплатим, - дополнил Туремуратов.
После этого в защиту Барабошко выступили адвокаты Закир Вагапов и Тамара Сарсенова. Они также привели массу доказательств, которые оправдывают подсудимого. Сам Барабошко признает, что, возможно, допустил незначительные нарушения в ходе строительства, но все деньги, которые были выделены, он не присваивал, он их вложил в строительство, в материалы и оплату сделанных работ.
- Все, что написано в обвинительном акте, не находит подтверждения даже самими материалами уголовного дела, ни показаниями свидетелей. Хочу отметить, что до сегодняшнего дня этот объект так и не был пересчитан. Не посчитаны деньги ТОО, которые ушли в эту стройку. Прокуратура не исследовала и словом не обмолвилась о фактическом движении денежных средств, полученных от заказчика за выполненные работы. Весь приход и расход денег отражены в бухгалтерской отчетности. Абсолютно все деньги, до последнего тенге, вложены в стройку СИЗО: в материалы, оборудование, технику, оплату работ и т. д. Нет ни одного факта нецелевого использования денег, снятия их, обналичивания, перечисления на какие-либо компании, не связанные со строительством СИЗО и т. д. Вы собственными глазами видели на видеозаписи осмотров, что строительство на стадии завершения и какая огромная работа проведена. Я готов согласиться с тем, что суд увидит в моих действиях нарушение установленных законов при строительстве и осудит меня, пусть даже к лишению свободы. Я готов согласиться даже с таким приговором, но я не вор, - сказал Сергей Барабошко.
Стоит отметить, что у подсудимого на иждивении престарелая больная мать.
Адвокат Тамара Сарсенова отметила, что недостроенное СИЗО все-таки будет достроено по своему целевому назначению.
- По заключению эксперта Ли, здание может обрушиться. Оно некачественное, его нельзя использовать. Слава богу, правительство очнулось, и вот протокол, в котором Мамин говорит, что это здание можно использовать по целевому назначению, более того 60% работ выполнены. 9 миллиардов тенге, которые были установлены как деньги, требующиеся для завершения строительства, признали обоснованными и их дают. В правительстве говорят, что этот объект нужен, достраивайте. И самое страшное и абсурдное - сроки строительства еще не вышли, Барабошко ведь мог строить его. И построить это здание. В этом протоколе отражается, что после получения положительной экспертизы строительство вновь будет возобновлено, - сказала Тамара Сарсенова.
После чего адвокат Тамара Сарсенова отметила, что состав преступления Барабошко может усматриваться лишь по статье статье 279 УК РК "Нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности".
Адвокат Закир Вагапов считает, что вина Барабошко в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 177 ч.4 п.2 УК РК не доказана, поскольку объективно в материалах уголовного дела отсутствуют доказательства, которые подтверждали бы объективную и субъективную сторону преступления и причастность к нему подсудимого.
В защиту подсудимой Бибигуль Сергазиной выступили также два адвоката - Абзал Куспан и Саян Жунисбаев.
По словам Абзала Куспана, экспертные работы - это работы по экспертизе проектов и проведения технического обследования надежности и устойчивости здания и сооружения.
- Исходя из указанного нормой, эксперт несет ответственность за надежность и прочность сооружения, а не за сметную стоимость, которая не может повлиять на качество строения. Также обращаю внимание на то, что законом предусмотрена прямая ответственность заказчика за нарушение при проведении экспертизы проектно-сметной документации. Нам известно, что материалами уголовного дела достоверно установлено, что корректировку внес в то время заказчик в лице руководителя департамента КУИС ЗКО Кобцева. В договоре между экспертным учреждением и заказчиком стоит именно его подпись. В данном договоре указана его личная ответственность о достоверности тех сведений, которые он указывает в материалах прилагаемой корректировки. Кроме того, его ответственность также была предусмотрена профильным законом об архитектурной градостроительной деятельности, но никак не ответственность эксперта. Несмотря на это, почему нет на скамье подсудимых Кобцева? Вопрос: "Почему органы уголовного преследования не привлекают его к уголовной ответственности? На каком основании?", - задался вопросами Абзал Куспан. - Мы знаем. в его отношении дело было выделено в отдельное производство. Но опять же на каком основании?
Адвокат Саян Жунисбаев просил суд оправдать Сергазину, обосновывая это тем, что ее деяния никак не связаны с нарушениями, непосредственно влияющими на прочность, устойчивость и надежность строящегося объекта, следовательно, в ее действиях отсутствует состав уголовного правонарушения.
Сергазина рассказала, что за все время ее работы в ее практике не было того, что сметные показатели были кем-то изменены или кто-то на них посягал.
- Проектная организация и сметные институты в увеличении сметной стоимости не заинтересованы. Невозможно проверить каждую позицию, их в проекте было 42,5 тысячи. В должностных инструкциях не указано, что я должна проверять каждую позицию. Когда поступил сигнал с прокуратуры, я сама выявила искажение на сумму 346 миллионов тенге. Я пропустила одну позицию. Разве это вина? Разве можно из-за этого осудить человека , - высказалась Сергазина в ходе судебного процесса. - Ведь состава преступления нет. Если кто-то допустил искажение в части расценок, так путь несет ответственность тот, кто это сделал. Даже если проскочили по одной позиции дважды, то в ходе строительства все это корректируется, все это возможно изменить. И это не является нарушением. Такое часто встречается в практике. Я эксперт-сметчик, а не эксперт-конструктор, я не представляю общественную опасность.
Напомним
, 6 марта были задержаны заместитель председателя КУИС Бекбулат Туремуратов и директор ТОО "Бура Строй" Сергей Барабошко, они подозревались в хищении 1,5 миллиардов тенге, выделенных на строительство следственного изолятора в Уральске. Следует отметить, что строительство следственного изолятора в Уральске началось еще в 2013 году. Уже в декабре 2013 года 40 строителей ТОО "Бура Строй", занятые на строительстве изолятора в поселке Зачаганск, вышли на улицу,
и пожаловались на условия труда. Представители ТОО "Бура Строй" отказались комментировать ситуацию.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА