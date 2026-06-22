15 миллиардов субсидий и шквал жалоб: аким Атырауской области устроил разнос перевозчикам

В 2026 году на субсидирование общественного транспорта в регионе выделили 15,5 миллиарда тенге.

Несмотря на колоссальную финансовую поддержку из бюджета, жители Атырау продолжают массово жаловаться на работу общественного транспорта. Проблему пассажирских перевозок обсудили на аппаратном совещании под председательством акима области Серика Шапкенова.

Как выяснилось на совещании, в 2026 году на субсидирование общественного транспорта в регионе выделили 15,5 миллиарда тенге (для сравнения, в прошлом году эта сумма составляла 9,3 миллиарда). В профильном управлении резкий рост трат объяснили открытием новых маршрутов, увеличением штата водителей с 522 до 620 человек, подорожанием ГСМ, запчастей и ростом расходов на электронное билетирование.

Однако финансовые вливания пока не решили застарелые проблемы. По словам руководителя отдела регионального развития и мониторинга Нурболата Абсенова, в Атырау 7 частных компаний должны обслуживать 38 маршрутов и выпускать на линию 310 автобусов.

- Мониторинг ТОО Smart Atyrau показывает, что ежедневно на линии курсируют лишь 287 единиц транспорта - 23 автобуса стабильно не выходят на рейсы, - сообщил Абсенов.

Жители Атырау обрывают телефоны службы "109". За прошлый год от горожан поступило более 20 тысяч жалоб на транспорт. В этом году ситуация не лучше - только на 15 июня зарегистрировано уже 9 035 обращений.

Основные претензии атыраусцев - это огромные интервалы движения и нехватка автобусов, ситуации, когда водители проезжают мимо остановок и хамство со стороны экипажей общественного транспорта.

Заместитель акима города Атырау Тилек Махуов заверил, что чиновники пересмотрели графики движения и сократили интервалы до 5-15 минут, скорректировав количество рейсов. Однако глава региона потребовал более жестких мер.

Глава региона Серик Шапкенов подчеркнул, что терпеть бесконечные жалобы населения при миллиардном финансировании никто не будет. Он поручил усилить контроль за автопарками через цифровые системы и оперативно адаптировать транспортную сеть под нужды горожан.