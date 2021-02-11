В настоящее время семья не может найти съемную квартиру, арендодатели не впускают их из-за детей, сообщает  корреспондент портала "Мой ГОРОД". Многодетная семья осталась на улице после пожара в Уральске Так выглядит сгоревшая квартира семьи Сариевых В семье Сариевых четверо детей: старшему - 6 лет, а младшему - всего 9 месяцев. 25 января в их доме произошел пожар, сгорело почти все: мебель, вещи, техника, остались лишь стены, которые теперь после тушения пожара напитались влагой и разваливаются. Семье нужно восстанавливать дом, однако самим им это сделать не под силу, потому что работает только глава семейства. Многодетная мама Лунара Сариева обратилась к неравнодушным казахстанцам, спустя две недели погорельцам удалось собрать почти 1,5 миллиона тенге. - Сейчас мы по-прежнему находимся у сестры, ютимся в однокомнатной квартире. Все время ищем съемную квартиру, но как только арендодатели узнают, что мы многодетная семья, нам отказывают, говорят: "Дети все разнесут в доме". Но мы не опускаем руки, ищем дальше. Сейчас неравнодушные казахстанцы перечислили нам на карточку "Каспий Голд" 1,2 миллиона тенге, потихоньку сбор продолжается, каждый день кто-то присылает по 1000-2000 тенге. Также помогают волонтеры и еще один предприниматель помог, который занимается пластиковыми окнами, он принес нам 190 тысяч тенге, - рассказала Лунара Сариева. Все, кто желает помочь семье Сариевых, могут перечислить денежные средства на карту "Каспий Голд" с номером 5169 4971 8967 4587 или позвонить Лунаре Сариевой по номеру 8 (747) 510 57 20. Многодетная семья осталась на улице после пожара в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  