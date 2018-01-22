Иллюстративное фото из архива "МГ" Гражданское дело было рассмотрено в Бурлинском районе. Как сообщили в суде ЗКО, в ходе судебного разбирательства мужчина указал, что его работодатель не выплачивал ему заработную плату в течение 8 месяцев. - Общая сумма задолженности составила 1,5 миллиона тенге. В ходе рассмотрения дела стороны представили суду соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, по условиям которого ответчик обязуется выплатить истцу задолженность по остатку невыплаченной заработной платы за период, указанный в заявлении до 31 декабря 2018 года, а истец отказывается от исковых требований, - пояснили в суде ЗКО. Спор о взыскании заработной платы урегулирован в порядке медиации. Стоит отметить, что Западно-Казахстанский областной суд совместно с акиматом области разработал пилотный проект электронного сервиса «Доступ к медиации через цифровые технологии». - Электронный сервис запущен в Центре обслуживания населения №1. Посетитель ЦОНа сможет подать онлайн-заявку медиатору, в том числе в здании ЦОНа, обратившись к сотруднику, - пояснили в суде ЗКО. - В дальнейшем планируется вывести данный сервис на уровень общего доступа всех граждан, создать портал.