Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС ЗКО Бахытжана Ихсанова, согласно плану предупреждения ЧС осенне-зимнего периода, проводятся мероприятия по подготовке к паводковому периоду. Ведутся работы по вывозу снега и откачке талых вод. Объем вывезенного снега составляет 461 тысячу кубических метров, откачано – 1150 кубометров талой воды. Работа продолжается. Он отметил, что в резерве по области на предупреждение паводка предусмотрено 1,5 млрд тенге. - На сегодняшний день заготовлены запасы горюче-смазочных материалов - 443 тонны, 88 тысяч мешков, 22 тысячи тонн инертных материалов. Предусмотрены средства на заключение договоров по привлечению бригад взрывников - 6,8 млн тенге, вертолета для проведения аэровизуальных исследований - 16,7 млн тенге и на приобретение мешкотары - 2,8 млн тенге, - рассказал Бахытжан Ихсанов. На постоянной основе проводится обмен прогнозной и оперативной информацией с Актюбинской, Атырауской и с приграничными областями Российской Федерации по прохождению паводковых вод. - Общая группа сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС весеннего периода, составляет 2591 человека, 734 единиц техники, 45 плавсредств и 295 мотопомп. Готовность сил и средств будет проверена в ходе республиканского командно-штабного учения «Көктем-2021», - отметил Бахытжан Ихсанов. По данным ДЧС ЗКО, на сегодняшний день в области обстановка стабильная. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.