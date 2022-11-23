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Социум

15 суток отсидел менеджер СПК Aqjaiyq за употребление марихуаны в ЗКО

В это время ему исправно начисляли заработную плату, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан предоставил информацию об интересных фактах, касаемых СПК Aqjaiyq. - Мы выяснили, что ИП «ЗемПром» не построил «Базу по производству товарного бетона» по адресу Уральск, промзона Желаево, строение 27/1. В июле этого года мы сообщили в прокуратуру, о том, что владелец ИП незаконно взял два гектара земли от акимата Уральска. В сентябре прокуратура ЗКО внесла представление акиму и потребовала вернуть землю обратно в госфонд
Кристина Кобина
15 суток отсидел менеджер СПК Aqjaiyq за употребление марихуаны в ЗКО
В это время ему исправно начисляли заработную плату, передаёт портал «Мой ГОРОД».
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан предоставил информацию об интересных фактах, касаемых СПК Aqjaiyq.
- Мы выяснили, что ИП «ЗемПром» не построил «Базу по производству товарного бетона» по адресу Уральск, промзона Желаево, строение 27/1. В июле этого года мы сообщили в прокуратуру, о том, что владелец ИП незаконно взял два гектара земли от акимата Уральска. В сентябре прокуратура ЗКО внесла представление акиму и потребовала вернуть землю обратно в госфонд. В октябре Специализированный межрайонный экономический суд рассмотрел иск СПК к ИП о взыскании штрафа в размере 8 751 000 теңге и признании договора купли-продажи права землепользования, - пояснил Бауржан Ахметжан.
По словам представителя РОО «Әділдік жолы», в ноябре замакима области Утегулов сообщил в прокуратуру следующее:
  • уведомили ТОО «Жайык Даму», ТОО «СП Silk way» о расторжении инвестпроектов;
  • 11 октября составили соглашение с ТОО «Таскала ТрансГаз» о расторжении договора об инвестпроекте;
  • по прокурорскому представлению в местные акиматы возвращено 22 земельных участка (переданы другим для инвестпроектов, но неосвоенные) площадью 0,0768 га и кадастровой ценой два миллиона теңге;
  • ИП «Гүлсара» согласно инвестпроекта от 17 сентября 2020 года построила спорткомплекс Kodokan и открыла его в июле прошлого года.
- Но, руководитель ИП является матерью бывшего члена Совета Директоров СПК с 2016 по 2022 годы. Здесь есть конкуренция? - задаёт вопрос Ахметжан.
  • ТОО «Белес-Агро» и ТОО «Пойма Май комбинаты» полностью погасили кредит на сумму 227 млн тенге, полученные в ноябре прошлого года от СПК.
- Извините, но учредитель этих ТОО и областной депутат до февраля этого года являлся членом Совета Директоров СПК. Разве так можно было? - спрашивает Ахметжан.
  • менеджеру СПК перечислили полную зарплату за апрель этого года, тогда как он был наказан 15-дневным административным арестом по постановлению суда. Деньги возвратил.
Согласно постановлению суда, менеджер сел за руль после того, как принял марихуану. Свою вину признал, но суд приговорил его с 15-дневному аресту. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
СПК

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