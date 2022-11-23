15 суток отсидел менеджер СПК Aqjaiyq за употребление марихуаны в ЗКО

В это время ему исправно начисляли заработную плату, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан предоставил информацию об интересных фактах, касаемых СПК Aqjaiyq. - Мы выяснили, что ИП «ЗемПром» не построил «Базу по производству товарного бетона» по адресу Уральск, промзона Желаево, строение 27/1. В июле этого года мы сообщили в прокуратуру, о том, что владелец ИП незаконно взял два гектара земли от акимата Уральска. В сентябре прокуратура ЗКО внесла представление акиму и потребовала вернуть землю обратно в госфонд