15 суток отсидел менеджер СПК Aqjaiyq за употребление марихуаны в ЗКО

- Мы выяснили, что ИП «ЗемПром» не построил «Базу по производству товарного бетона» по адресу Уральск, промзона Желаево, строение 27/1. В июле этого года мы сообщили в прокуратуру, о том, что владелец ИП незаконно взял два гектара земли от акимата Уральска. В сентябре прокуратура ЗКО внесла представление акиму и потребовала вернуть землю обратно в госфонд. В октябре Специализированный межрайонный экономический суд рассмотрел иск СПК к ИП о взыскании штрафа в размере 8 751 000 теңге и признании договора купли-продажи права землепользования, - пояснил Бауржан Ахметжан.По словам представителя РОО «Әділдік жолы», в ноябре замакима области Утегулов сообщил в прокуратуру следующее:
- уведомили ТОО «Жайык Даму», ТОО «СП Silk way» о расторжении инвестпроектов;
- 11 октября составили соглашение с ТОО «Таскала ТрансГаз» о расторжении договора об инвестпроекте;
- по прокурорскому представлению в местные акиматы возвращено 22 земельных участка (переданы другим для инвестпроектов, но неосвоенные) площадью 0,0768 га и кадастровой ценой два миллиона теңге;
- ИП «Гүлсара» согласно инвестпроекта от 17 сентября 2020 года построила спорткомплекс Kodokan и открыла его в июле прошлого года.
- Но, руководитель ИП является матерью бывшего члена Совета Директоров СПК с 2016 по 2022 годы. Здесь есть конкуренция? - задаёт вопрос Ахметжан.
- ТОО «Белес-Агро» и ТОО «Пойма Май комбинаты» полностью погасили кредит на сумму 227 млн тенге, полученные в ноябре прошлого года от СПК.
- Извините, но учредитель этих ТОО и областной депутат до февраля этого года являлся членом Совета Директоров СПК. Разве так можно было? - спрашивает Ахметжан.
- менеджеру СПК перечислили полную зарплату за апрель этого года, тогда как он был наказан 15-дневным административным арестом по постановлению суда. Деньги возвратил.