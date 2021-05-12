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Социум COVID-19

15 жителей Уральска с «красным статусом» пытались войти в заведения по приложению Ashyq

Другими словами, люди с подтвержденным диагнозом COVID-19 намеренно пытались войти в общественные заведения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, с начала мая наблюдается снижение количества заразившихся коронавирусной инфекцией. – Такие показатели прежде всего связаны с майскими праздниками. Большинство объектов были закрыты, да и лаборатории для ПЦР-тестирования не работали. Многие заведения работают с приложением Ashyq, но есть такие случаи, когда люди с подтвержденным диагнозом COVID
Арайлым Усербаева
15 жителей Уральска с «красным статусом» пытались войти в заведения по приложению Ashyq
Другими словами, люди с подтвержденным диагнозом COVID-19 намеренно пытались войти в общественные заведения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Каким объектам в ЗКО разрешили работать без ограничений с приложением Ashyq
Каким объектам в ЗКО разрешили работать без ограничений с приложением Ashyq
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, с начала мая наблюдается снижение количества заразившихся коронавирусной инфекцией. – Такие показатели прежде всего связаны с майскими праздниками. Большинство объектов были закрыты, да и лаборатории для ПЦР-тестирования не работали. Многие заведения работают с приложением Ashyq, но есть такие случаи, когда люди с подтвержденным диагнозом COVID-19 пытались войти в торговые дома или рестораны. С 1 мая зарегистрировано 15 таких случаев в Уральске. Еще 21 человек, которые контактировали с больными, также были остановлены у входов в торговые центры. В городе Аксай также выявлены такие случаи. Там два человека с "красным статусом" и три человека с "желтым статусом" пытались войти в заведения. Зараженные люди продолжают не соблюдать карантин, - заявил Мухамгали Арыспаев. Стоит отметить, что тем людям, которые пытались нарушить карантин, выдано предупреждение. При повторном нарушении они уже будут оштрафованы. Заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев возмутился такими фактами и заявил, что такие люди подвергают опасности жизнь и здоровье окружающих. – Приложение Ashyq хорошо работает, есть единая база данных, где зарегистрированы все, кто сдавал ПЦР-тесты, переболевшие и контактные. По городу Уральск уже выявлены 15 человек с "красным статусом", это люди, которые сдали ПЦР-тесты, получили положительный результат, но несмотря на это намеренно идут в общественные места. Это абсолютно недопустимо. "Желтый статус" - это контактные, у них есть подозрение на наличие заболевания, но они тоже пытаются по приложению войти в заведения. Хочу попросить полицейских и санврачей о том, чтобы принимали в таких случаях самые строгие меры. У человека должна быть ответственность. Мы должны в первую очередь обеспечить безопасность населения. Мы не должны допускать, чтобы люди с положительным статусом гуляли, ходили и заражали остальных, - отметил Мухтар Манкеев. Кроме этого, Мухтар Манкеев подчеркнул, что при положительной динамике будет рассмотрена вероятность отмены блокпостов с 14 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
приложение коронавирус ПЦР-тесты

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