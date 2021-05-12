15 жителей Уральска с «красным статусом» пытались войти в заведения по приложению Ashyq

Другими словами, люди с подтвержденным диагнозом COVID-19 намеренно пытались войти в общественные заведения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, с начала мая наблюдается снижение количества заразившихся коронавирусной инфекцией. – Такие показатели прежде всего связаны с майскими праздниками. Большинство объектов были закрыты, да и лаборатории для ПЦР-тестирования не работали. Многие заведения работают с приложением Ashyq, но есть такие случаи, когда люди с подтвержденным диагнозом COVID