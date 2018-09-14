Коллекционный сад-питомник расположен на территории Мичуринского сельского округа на берегу реки ЧаганСад занимает площадь около 5,5 гектаров. Заложен был опытным садоводом-коллекционером Кайратом КАРИМОВЫМ и его супругой Розой. Они в данный момент обучаются в аспирантуре Оренбургского государственного университета на факультете биологических наук. Помогает им в этом доктор сельскохозяйственных наук, профессор, выдающийся садовод Евгений САВИН. В питомнике посажены 150 сортов яблони, 120 сортов и гибридных форм винограда, 15 сортов ореха, несколько сортов фундука, абрикос, декоративные растения, киви, барбарис, персики, облепиха и многое другое. Создан ботанический сад из редких и лекарственных деревьев и кустарников. Кайрат и Роза с легкостью могут определить тот или иной сорт винограда, просто посмотрев на саженец. Питомник был заложен два года, и плоды он даст не скоро. Но садоводством Кайрат занимается всю свою жизнь. В 5 минутах ходьбы от плантации расположен их дачный участок. Здесь супруги также содержат сад с десятками сортов яблонь и виноградников и посадили самый обычный огород с огурцами и помидорами. По словам Розы, по хозяйству они справляются сами. Но все же сад, огород и питомник занимают все свободное время. Поэтому в планах у супругов пересадить все плодовые деревья из сада в питомник. По словам Кайрата, их научная работа направлена на то, чтобы найти сорто-подвойные комбинации для промышленного и любительского садоводства для мест с суровыми климатическими условиями. То есть определить самые морозостойкие, засухоустойчивые, солеустойчивые, высокоурожайные, устойчивые к болезням, вкусные и богатые витаминами сорта, подходящие именно для нашего региона. Сам Кайрат родом из Западного Казахстана, экономист по образованию. Садоводство называет своим хобби. По словам садовода, в городской суете и повседневной рутине так хочется уединиться с природой, а садоводство - это прекрасное сочетание приятного с полезным. - До революции в окрестностях Уральска было около 700 яблоневых садов. В Советское время Уральские сады показывали лучшую урожайность по Советскому союзу. Мы хотим восстановить сады и вернуть былую славу уральским яблокам. Для этого мы посадили коллекцию из 150 сортов яблонь и 77 форм подвоев. Следует отдельно отметить, что многие сорта приобретены непосредственно от оригинаторов, - рассказывает Кайрат КАРИМОВ. Стоит отметить, что Кайрат и Роза сотрудничают со многими научными институтами, такими как ботанический сад МГУ имени М.Ломоносова, научный исследовательский институт садоводства и овощеводства в Таджикистане, НИИ садоводства и плодоводства и лекарственных растений "Жигулевские сады", а также поддерживают связь с известным селекционером Ириной ИСАЕВОЙ, отец которой Сергей ИСАЕВ был учеником Ивана МИЧУРИНА и вывел тридцать пять сортов яблони. - Нам повезло, что мы познакомились с Ириной ИСАЕВОЙ. Она легенда российского садоводства, писатель, общественный деятель, потомственный садовод. Ей сейчас 83 года. Мы до сих пор поддерживаем связь и советуемся с ней. Она нам очень много дала. Именно с её помощью мы поднялись с любительского уровня на профессиональный, - с гордостью говорит Кайрат КАРИМОВ. По словам садовода, они инвестируют в нашу страну знания и опыт выдающихся ученых. В планах у селекционера производство и реализация собственной продукции и посадочного материала не только в Казахстане, но и в соседних государствах. Но для начала он хочет обеспечить продукцией свой регион. - Яблоки - это такой фрукт, который любят все. Сейчас мало экологически чистых продуктов. Надо стремиться к тому, чтобы продукты были своими и экологически чистыми, без всяких добавок, пестицидов. Потому что в нашей стране обстановка со здоровым питанием стоит на первом месте. Ведь здоровое питание - это здоровая нация. Потом есть такой научно-доказанный факт, что яблоки, которые выросли при нашем резко-континентальном климате, намного полезнее и вкуснее, а также богаче по своему биохимическому составу и в них содержится больше витаминов, - рассказал Кайрат КАРИМОВ. Супруги КАРИМОВЫ отметили, что садоводство это колоссальный интеллектуальный труд, который требует огромного физического труда, терпения и немалых финансовых затрат. - Мы целыми днями проводим время в питомнике. Только на первый взгляд может показаться, что все легко, просто и быстро. На самом деле это не так. Когда мы арендовали эту землю, здесь были одни густые заросли. Нам пришлось выравнивать почву, строить ограждения, проводить коммуникации, устанавливать видеокамеры, - рассказывает Роза УМУРЗАКОВА. Кайрат так же отметил, что по хозяйству ему помогает и сын. - Я еще не встретил ни одного молодого человека, который хотел бы стать садовником и работать с землей. Все хотят быть юристами, нефтяниками, финансистами. Наверное, это приходит с возрастом. Именно с возрастом начинаешь понимать, что земля всегда была нашей кормилицей. Но сын все же проявляет интерес к нашей работе, вникает в суть, ходит рядом, слушает наши разговоры, присутствовал на наших встречах с выдающимися учеными. Здесь самое важное - практика. У него практика есть, - рассказывает селекционер. Стоит отметить, что Кайрат оказался разносторонним человеком. Помимо питомника, у него еще есть основная работа, которой тоже нужно уделять немало времени. К тому же он занимается содержанием собак. В специально построенном вольере мы увидели двух собак породы алабай Баху и Джанга. Они участвуют на всевозможных выставках собак. Еще Кайрат увлекается поэзией и наизусть рассказывает стихи А.Цветаевой и С.Есенина. Стоит отметить, что селекционер поддерживает связь с поэтессой Галиной ЯКУНИНОЙ, которая даже посвятила Кайрату стихотворение "Судьба", которое вошло в сборник произведений поэтессы.