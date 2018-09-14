Иллюстративное фото из архива "МГ" - В 2016-2017 годах в городе было зафиксировано 446 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха сероводородом, - сообщил на брифинге глава департамента экологии Актюбинской области Жаксыгали Иманкулов. - В 2018 году случаев загрязнения сероводородом не зафиксировано. Одним из источников этого газа остаются поля фильтрации рядом с городом, куда раньше сбрасывались отходы спиртзавода - барда (Барда́ — отход производства этилового спирта, жидкость светло-коричневого цвета с неприятным кисловатым запахом). Площадь полей более 30 гектаров. С прошлого года на этих полях предприниматель из Перми начал применять молочнокислые бактерии. Опыты проходили под контролем нашего департамента. Мы брали пробы до применения бактерий и после. Там было большое содержание сероводорода и азота аммонийного, применение бактерий дало положительный эффект. В этом году актюбинская компания «ЭкоПолюс+» проводит опытно-экспериментальные работы с бактериями на этих полях. Мы провели отбор проб до внесения бактерий, потом через время. Карта была жидкая, после бактерий высохла, по ней можно ходить. Результат положительный. Работы провели на 7 картах. На остальных 8 до конца зимы тоже применят бактерии, и запаха свинофермы в Актобе не будет, - заявил главный эколог области. Еще одним источников выброса сероводорода в Актобе официальные органы называли старые канализационные сети. - Там применяется катализатор «Ивказ», - сообщил Иманкулов. – Это средство используют при добыче нефти, в которой большое содержание серы и меркаптана, поэтому нужен катализатор, один из них «Ивказ», его производит НИИ Казани. В Актобе его приняли на КОС и КНС, действие оказалось эффективным. При применении «Ивказа» происходит химическая реакция, уничтожается сероводород и подавляются неприятные запахи. Главный эколог заверил, что воздух в Актобе, благодаря принимаемым мерам, становится чище. Однако горожане, которые продолжают ощущать запах сероводорода, иного мнения.