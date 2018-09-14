Иллюстративное фото из архива "МГ" Причина дефицита, по словам производителей, в том, что в августе вступило в силу постановление, согласно которому ввоз сахара из стран, не входящих в Таможенный союз, запрещен. - На казахстанском рынке на сегодня сложилась критическая ситуация с сахаром. Как для производителей, так и для потребителей. Буквально - сахара осталось, по нашим прикидкам, у тех, кто его закупает или везет из Ближнего или Дальнего зарубежья, на пять-семь дней. Грубо говоря, примерно через две недели в сетях закончится сахар. И бабушкам и дедушкам варенье не на чем будет варить. Такая ситуация сложилась из-за того, что после вступления в Таможенный союз рынок начал диктовать свое. Россия и Беларусь навязывают нам свою политику, то есть политику потребления сырья внутри Таможенного союза. 27 июля 2018 года было подписано постановление, в августе оно вступило в силу, о том, что теперь никто не может завозить сахар из третьих стран, то есть извне Таможенного союза. Покупать мы можем только с территории России Беларуси, Кыргызстана и так далее, либо производить свой, - рассказал руководитель управления цепями поставок пищевого дивизиона компании Raimbek Сурен Абибулаев. Названы и другие причины возможного дефицита. С 1 августа 2018 года, по данным компании Raimbek, стоят заводы крупнейшего производителя сахара в стране - Центрально-Азиатской Сахарной Корпорации (ЦАСК), обеспечивавшей 60 процентов рыночных потребностей в сахаре в РК. 27 июня 2018 года вышло постановление правительства Республики Казахстан № 468 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан", согласно которому отменяется льгота (нулевая процетная таможенная пошлина) на ввоз сахара с 1 августа 2018 года. Производители сахара в России, как заявляется, не отгружают сахар на экспорт в связи с низким урожаем и ожиданием формирования более высокой цены. Казахстанские бизнесмены жалуются на то, что теперь весь сахар, импортируемый в Казахстан не из стран ЕАЭС, облагается пошлиной в размере 340 долларов за 1 тонну. По их словам, из-за этого в цене сахар вырастет до 80 процентов, а готовая продукция - до 40.