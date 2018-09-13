В Западном Казахстане сохраняется стабильная теплая погода. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидвется переменная облачность, +30 днем и +14 вечером. В Атырау также переменная облачность. Днем 28 градусов тепла, ночью +20. В Актобе днем 27 градусов выше нуля, ночью +13. В Актау днем 31 градус выше нуля, ночью +21.