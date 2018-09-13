Аким Жылыойского района Азамат Бекет встретился с жителями города Кульсары, а также сельских районов. В ходе беседы с жителями одного из микрорайонов города Кульсары выяснилось, что во дворах жилых домов отсутствует уличное освещение, а квартиросъемщики не соблюдают чистоту и порядок на прилегающей территории. Глава района, посетив дворы жилых домов, заявил о необходимости установки мусорных урн для того, чтобы территория домов содержалась в читосте и порядке. Кроме того, в течение двух месяцев один из микрорайонов г.Кульсары был оснащен уличным освещением, здесь было установлено 88 фонарных столбов. Также в одном из дворов были установлены мусорные урны. - Эта масштабная работа была проделана благодаря помощи спонсоров. Новые встроенные светильники теперь взаимосвязаны с общей центральной сетью уличного освещения. Кроме того, установка мусорных урн будет продолжена и впредь для того, чтобы сохранить улицы и дворы в чистоте , - рассказал аким Жылыойского района Азамат Бекет.