В форуме приняли участие заместитель акима области Габидолла ОСПАНКУЛОВ, президент общественного фонда «Бірлесе даму әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту» Нургуль КАРАГОЙШИНА, представители государственных и правоохранительных органов, научной и творческой интеллигенции, общественных организаций, Ассамблеи народа Казахстана, члены этнокультурных объединений, профессиональные и общественные медиаторы, председатели советов ветеранов, депутаты маслихатов, почетные граждане области. По словам организаторов, целью форума является развитие института медиации как механизма снижения уровня конфликтности в обществе, досудебного урегулирования споров, популяризация института медиации, в том числе создаваемых по инициативе Верховного суда Советов биев среди населения, как перспективного и альтернативного способа разрешения конфликтов и споров без участия судов и правоохранительных органов. Выступившая в ходе форума Гульнара БОРАНБАЕВА подчеркнула, что медиация становится актуальным инструментом урегулирования споров и конфликтов. Развитие медиации способствует обеспечению общественного согласия и общенационального единства в стране. Приведя статистические данные, советник председателя Верховного суда подчеркнула, что применение примирительных процедур и активные совместные действия по пропаганде медиации будут способствовать широкому развитию института медиации в области, а также снижению уровня конфликтности. Также она затронула вопрос о создании в районах и поселках области Советов биев из числа мудрых аксакалов и уважаемых людей, обладающих способностью решать споры на основе традиционного «казахского права». В своем выступлении председатель ЗКО суда Бек АМЕТОВ привел статистические данные судов области по вопросам медиации, в том числе Советы биев нашли широкую поддержку в судах области и среди населения. А также, он выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие Совета биев и института медиации в целом благоприятно повлияет на снижение конфликтности в обществе, призвал участников мероприятия к дальнейшей активной и сплоченной работе по развитию института медиации. – Если говорить о социальной роли медиации, то нельзя не знать, что сама Ассамблея народа Казахстана изначально выполняла и выполняет медиативную функцию в сфере межэтнических отношений, выстраивая гармоничные отношения между этносами, – сказал Габидолла ОСПАНКУЛОВ. Участники встречи, поддерживая важность развития института медиации, высказались о необходимости его развития, выразили готовность к его популяризации, заверив инициаторов мероприятия в поддержке идей и начинаний Верховного суда. – Политика главы государства Н.Назарбаева, его уверенный и эффективный стиль работы в качестве медиатора, положил начало новому этапу в межгосударственных отношениях, послуживших укреплению взаимного доверия в таких авторитетных и известных организациях, как ОБСЕ, СНГ и других, составив основу институциональной деятельности ключевых структур сотрудничества в сфере евразийской безопасности, – отметила Вера ШОХИНА. – Проводимая государством политика уверенно ведет к уменьшению количества спорных вопросов в обществе в целом, в частности, между представителями разных этнических групп. В этой связи целью использования медиации в такой сложной сфере, как межэтнические отношения, будет являться не только разрешение конфликта. Немаловажное значение имеет также положительная динамика улучшения отношений между сторонами конфликта.