В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в 1986 году Ажбайский фельдшерско-акушерский пункт был реорганизован в Брикскую сельскую врачебную амбулаторию. - Согласно приказу областного управления здравоохранения № 98 от 29.06.2015 года Брикская сельская врачебная амбулатория реорганизована в Ажбайский фельдшерско-акушерский пункт. Она оказывает медицинскую помощь взрослому и детскому населению по специальностям акушерство, первичная медико-санитарная помощь, доврачебная, - рассказали в пресс-службе облздрава. Нужно отметить, что всего Ажбайский фельдшерско-акушерский пункт обслуживает 1067 человек, в том числе 314 детей от 0 до 14 лет, из них детей до года – 27, подростков – 32, женщин фертильного возраста – 203. Медицинскими работниками укомплектован – 100 % ( фельдшер, медсестра, акушерка ), расстояние до районного центра 10 км, телефонизирован, газофицирован, обеспечен санитарным автотранспортом, компьютером, ФАП подключен к интернету. Медицинские работники ФАП обучены программе «Казмед» специалистами ТОО «Жаркын Болашак», в данное время медицинские работники работают с данной программой, а также с программой АИС, ЭРДБ, РПН и так далее. На церемонии открытия присутствовала заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова. Она поблагодарила спонсоров, за чей счет был построен фельдшерско-акушерский пункт. - Сегодня для жителей поселка Ажбай большой праздник. Мы открываем фельдшерско-акушерский пункт, который постороили братья Сралиевы. Открытие пункта - яркий пример инициативы президента РК об улучшении здоровья населения. За время независимости в нашей стране было открыто множество объектов здравоохранения с современным медоборудованием. В поселке Ажбай живет 1067 жителей. Разрешите поблагодарить братьев Сралиевых за фельдшерско-акушерский пункт в родном селе. В новом ФАПе есть и другие кабинеты для оказания медпомощи населению. Это в свою очередь внесет весомый вклад в улучшение здоровья населения. Уважаемые жители и медработники, поздравляю вас с открытием фельдшерско-акушерского пункта. Желаю здоровья, мира и плодотворной работы, - пожелала Гульнара АБДРАХМАНОВА.