Пострадавший после взрыва выписался, однако вскоре вернулся обратно в больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главврача БСМП Сакена Капанова, один из пострадавших получил легкой степени ожоги, выписался, но вскоре вернулся обратно, и сейчас находится на лечении в отделении травматологии больницы. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Женщина 55 лет, оператор, получила 80-88% ожога тела, мужчина - 60-70% ожога тела. Напомним, 10 сентября на заправке при въезде в Мартукский район взорвался бензовоз. Водитель автомашины получил незначительные травмы, а два оператора находятся в тяжелом состоянии.   Азамат АКЫЛ