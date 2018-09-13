Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления культуры и развития языков по ЗКО Сайрана Дуйсенова, 19 сентября в Уральске на площади им. Первого Президента планируется провести акцию в честь 200-летия Курмангазы Сагырбайулы. Участники исполнят две композиции великого композитора "Адай" и "Балбырауын". - Мы планируем, что в акции примут участие 1500 домбристов. Это и школьники, и студенты, и работающие. Домбра-пати состоится в 18.00 19 сентября, а 18 сентября в 16.00 будет репетиция, во время которой мы поведем регистрацию участников, - рассказал Сайран Дуйсенов. Ожидается, что на акцию приедут около 700 участников из районов области, а остальные будут из города. В управлении культуры отметили, что в акции может принять участие любой желающий.