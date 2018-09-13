Иллюстративное фото Факт смерти 25-летней беременной местной жительницы подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, однако комментировать произошедшее отказались. Известно, что вызов в службу "103" поступил 12 сентября около 9 часов. Беременная, находившаяся на 38-39 неделе, пожаловалась на плохое самочувствие. Женщина была экстренно госпитализирована в областной перинатальный центр, где позже скончалась. В ДВД и прокуратуре Атырауской области пока данный факт никак не прокомментировали.