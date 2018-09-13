Ежегодная Сорочинская ярмарка пройдет в парке культуры и отдыха 16 сентября в 12.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам организаторов ярмарки, гостей ожидают колоритная концертная программа этнокультурных объединений, конкурсы, игры, подарки, выставки-продажи изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, мастер-класс по гончарному искусству, а также традиционная дегустация любимых украинских блюд.