Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом в ходе брифинга в АДГСПК сообщил председатель первого антикоррупционного медиацентра Толеген БАЙГУЛОВ. Стоит отметить, что нарушения были выявлены во время проведения антикоррупционной недели городе Астана, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, ВКО и Южно-Казахстанской областях. - В большинстве случаев народные помощники за деньги предлагали оказать услуги по получению водительских прав, получение категорий на выбор, регистраций и медсправок иностранцам и так далее. Всего методом "Тайный покупатель" выявлено 52 коррупционных риска. Комиссары установили сумму посреднических услуг, которая варьируется от 70 до 120 тысяч тенге, - рассказал Толеген БАЙГУЛОВ. Стоит отметить, что проблемные вопросы обсуждались на общественных слушаниях и совещаниях с участием руководителей соответствующих госорганов.