По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, 12 сентября в 14.32 в в поселке Аккистау Исатайского района на 251 км на неохраняемом регулируемом переезде произошло столкновение грузового состава сообщением Атырау-Астрахань с автомобилем «КамАЗ». - В результате происшествия 49-летний водитель автомобиля «КамАЗ» с различными травмами был госпитализирован с места происшествия в районную больницу. Грузовой поезд №2201, состоящий из 68 вагонов, был отбуксирован на станцию Аккистау для ожидания заменяющего вспомогательного тепловоза №0150, который в 15.10 выехал со станции "Атырау". Происшествие на движение других поездов не повлияло, - уточнили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. На место ДТП выезжали 5 сотрудников и 1 единица спецтехники.