Иллюстративное фото из архива "МГ" 12 сентября в ходе заседания в городском акимате было озвучено, что Алтай КУЛЬГИНОВ распорядился о выделении дополнительно 800 млн тенге, которые будут направлены на ремонт улиц. Средства будут выделены из областного бюджета. - Какие именно улицы будут отремонтированы пока неизвестно. Ремонтные работы запланированы на следующий год, - рассказали в пресс-службе акима ЗКО. Стоит отметить, что за последние 2 года в областном центре было отремонтировано около 120 улиц.