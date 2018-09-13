Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, водитель автомашины получил незначительные травмы, 2 оператора в тяжелом состоянии. - 10 сентября в 14.15 в реанимацию поступила женщина 55 лет, диагноз термический ожог примерно 80-85 процентов поверхности тела, и мужчина 30 лет ожог примерно 50-55 процентов. Оба в тяжелом состоянии. 12 сентября по линии санавиации из Астаны приехал комбустиолог, который проконсультировал пострадавших, - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области. В настоящее время расследованием трагедии занимается комиссия управления по охране труда.