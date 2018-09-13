В весовой категории до 46 кг Есенбек Сигуатов завоевал звание чемпиона мира. Учащийся 11 класса одержал победу над соперником из России. В полуфинале он встретился с соотечественником из Казахстана, в финале победил венгерского спортсмена, тем самым, став первым чемпионом мира среди юниоров. 13-летний атырауский спортсмен Арсен Ризуанов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 50 кг. Успешно прошел квалификационный раунд и выиграл у спортсмена из Франции в полуфинале. Только в финальных соревнованиях уступил сопернику из России. В соревновании среди взрослых спортсменов наш земляк Тыныс Бисалиев стал обладателем бронзовой медали.