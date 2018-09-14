Рематч Головкин – Альварес пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе. Казахстанцы смогут увидеть шоу примерно в 8:00-8:30 воскресенья, 16 сентября. Боксеры сразятся за пояса WBA (Super), IBO и IBF, а также поборются за звание линейного чемпиона в среднем весе и за чемпионский пояс журнала The Ring. Поединок будут транслировать телеканалы Qazaqstan и Qazsport, а также приложение Qazaqstan TV.