Курсант МЧС Кумар Асланбек вынес потерявшую сознание женщину из горящего дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жительница города Атырау Анастасия Шумахер выразила благодарность курсанту МЧС Асланбеку Кумару, который спас женщину во время пожара в пятиэтажном доме по ул.Молдагалиева №30. ЧП произошло  20 июля на четвертом этаже в квартире №19, сама Анастасия проживает этажом выше. - Черный дым охватил весь подъезд, в тот момент было страшно за свою жизнь и жизнь соседей. Но благодаря слаженным действиям пожарных, пожар ликвидировали в течение часа. С тех пор прошло два месяца, но такое не забывается. Я хочу выразить огромную благодарность нашим пожарным, всем сотрудникам ДЧС Атырауской области. Отдельную благодарность курсанту Асланбек Кумару, который помог мне выйти из горящего дома, так как я потеряла сознание. Он на руках донес меня до скорой помощи и передал медикам. Я благодарна ему за оказанную помощь, за его храбрость и оперативность, - говорится в благодарственном письме Анастасии Шумахер. Напомним, пожар в пятиэтажном доме по ул.Молдагалиева произошел 20 июля. Тогда с места происшествия было эвакуировано 10 человек, семеро из которых были дети.