Заявки принимаются на сайте http://100esim.el.kz/kz, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото Целью проекта является продвижение идей успешности, конкурентоспособности, прагматизма и культа знаний на примерах конкретных историй казахстанцев, внесших за годы Независимости значительный вклад в развитие страны. Каждая общественная организация может предложить своих кандидатов с уникальной историей и профессиональным достижением. В то же время у кандидатов есть возможность представить и самих себя. Обязательные условия для участия во II этапе проекта «100 новых лиц Казахстана»: - совершеннолетний возраст (18 лет); - наличие личностных качеств, которые способствуют развитию имиджа участника, а также формированию позитивного имиджа страны; - быть достойным звания, наличие социальной и политической и трудовой деятельности, которая продвигает молодежь в духе патриотизма, формирование культа труда; - наличие конкретного вклада в развитие современного Казахстана. - кандидат должен быть человеком, который является ярким примером сегодняшнего Казахстана, обязательно наличие его успехов и достижений в различных областях; Согласно требованиям конкурса, любой гражданин Казахстана может оставить свою заявку на сайте http://100esim.el.kz/kz. Заявки принимаются до середины октября текущего года. Отметим, что в прошлом году в список «100 новых лиц Казахстана» из Атырауской области вошли двое победителей регионального этапа - руководитель общественного объединения «Атырау. Маленькая страна» Ерлан Кумискалиев и предприниматель Асемгуль Уразаева. Камилла МАЛИК