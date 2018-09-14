По словам мамы девочки Алии УМИРОВОЙ, беременность у нее протекала нормально. Она как положено стояла на учете, сдавала все необходимые анализы и проходила УЗИ. - Врачи говорили, что все нормально. Как и положено у меня начались схватки, я попала в перинатальный центр. Только на второй день меня перевели в родильный зал. Я даже потеряла сознание. Когда я родила, дочка не закричала даже, она несколько дней пролежала в коме. Затем я с ней попала в детскую больницу, там мы лежали полтора месяца, - рассказала Алия. Алия рассказывает, что врачи сразу сказали, что девочка будет инвалидом. Мне показали КТ головного мозга, по снимку было видно, что мозг практически отсутствует, его небольшая часть расположена только в лобной части головы. - Врачи мне предлагали отказаться от ребенка, но я не стала этого делать, - пояснила молодая мама. По словам девушки, Каусар с самого рождения питалась только через зонд, она даже голову стала держать совсем недавно, после лечения в Москве. - Мы ездили в Москву на лечение, после этого дочка стала держать голову. Теперь я нашла врачей в Новосибирске, которые пообещали помочь нам. Я даже нашла семью, у которой ребенок болен как и у меня, они там проходили лечение. После этого у них ребенок стал видеть. Я верю, что они и нам помогут и моя Каусар сможет хотя бы видеть и слышать. Лечение в клинике будет заключаться в том, что ей подсадят в позвоночный канал собственные клетки. Это должно помочь. В Новосибирске мы должны быть 24 сентября. Деньги на лечение мы собрали при помощи людей - 1 млн 200 тысяч тенге, но нам не хватает денег на поездку, - говорит Алия. На поездку семье не хватает 500 тысяч тенге. Нужно отметить, что курсов лечения должно быть три, деньги собраны только на один курс. - Я обращаюсь к людям с просьбой помочь нам. Мы уже при помощи неравнодушных людей собрали 1,2 миллиона тенге. Осталось 500 тысяч. Это на проезд для меня и папы, а также на проживание на 10 дней. Я мечтаю, что моя девочка будет видеть меня и слышать, - с надеждой говорит Алия. Алия воспитывает малышку одна. Отец Каусар, по словам девушки, ушел когда ребенку был год. Сейчас он в тюрьме. Ни он, ни его родственники никак не помогают Алие. Поэтому в поездку в Россию она берет своего отца, так как ей одной тяжело справляться с ребенком. Если кто-то желает помочь девочке, можно перечислить деньги на следующие реквизиты: